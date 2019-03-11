Образ Насими в творчестве азербайджанских композиторов

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Я меньше, чем моя же слава,

Но я и в славу не вмещусь.

Великому средневековому поэту, философу, мыслителю Имадеддину Насими в этом году исполняется 650 лет. Несмотря на шесть столетий, прошедших со времени физического существования поэта, интерес к его личности и творчеству со временем не ослабевает, а напротив, возрастает. Не секрет, что одним из отличительных свойств гениев, к которым без сомнения принадлежит Насими, является то, что будущим поколениям они нужны и интересны больше, чем своему веку, своим современникам. В наши дни , когда уровень научной и философской мысли позволяет приоткрывать некоторые тайны Вселенной и загадки мироздания, мы все больше и больше приближаемся к Насими, вслушиваемся в проповедуемые им сакральные смыслы.

Поэтическое наследие Насими, занимающее одно из главных мест в культурной сокровищнице Востока, является ярким художественным достоянием азербайджанского народа. И поэтому объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2019 года «Годом Насими» стало источником новой волны в изучении жизни и творчества гениального поэта, в возрождении интереса к его личности и поэзии.

Образ Насими, его трагическая судьба, глубокое, бесценное художественное наследие, отражающее широту и гуманизм его воззрений, неизменно привлекали к себе внимание деятелей искусства нашей страны. Ими были созданы многочисленные живописные и скульптурные работы, интересные кинофильмы, новые искусствоведческие исследования.

Яркое отражение тема Насими получила и в композиторском творчестве. Среди корифеев азербайджанской музыки ХХ века, обратившихся к воплощению образа Насими, в первую очередь необходимо назвать имя Фикрета Амирова, создавшего в честь 600-летнего юбилея поэта вокально-хореографическую поэму «Сказание о Насими» («Nəsimi haqqında dastan»). Для достоверного воплощения образа гениального поэта с трагической судьбой композитору понадобилось уникальное решение, в результате которого был создан новый, еще не опробованный до него своеобразный жанр, сочетающий в себе оркестровую музыку и танец, пение (сольное и хоровое) и поэтическое слово. В результате синтеза всех этих компонентов родилась балетная композиция, по сути, одноактный балет, обогащенный введением вокального начала, а также партии чтеца, исполняющего поэтические шедевры Насими, которые помогают конкретизировать сценическое действие.

Создавая «Сказание» Фикрет Амиров, как и автор либретто - выдающийся азербайджанский писатель Анар, пошли по пути обобщенного воплощения образа и обстоятельств жизни поэта. Поэтому «Сказание» - не жизнеописание, а свободное повествование о драматической судьбе поэта в том мире косности и жестокости, который его окружал. Ощущение эпической повествовательности произведения усиливает и хор, поющий за сценой, и комментирующий сценическое действие, подобно хору в античном театре.

Действующие лица балета – Насими, его Возлюбленная, Палачи, Захватчики, народ. В их сопоставлении и взаимодействии раскрывается основной смысл произведения, провозглашающего идею непобедимости достоинства человеческой личности, о которой так страстно утверждал поэт в своем творчестве.

Первое представление вокально-хореографической поэмы «Сказание о Насими» состоялось на сцене Азербайджанского театра оперы и балета в Баку в сентябре 1973 года в дни празднования 600-летия со дня рождения поэта. Дирижером спектакля был Назим Рзаев, художником – Тогрул Нариманбеков, балетмейстером - Наиля Назирова. В главных ролях балетного действия выступали замечательные артисты балета Владимир Плетнев и Чимназ Бабаева. Второй раз спектакль был показан в Большом театре в Москве, где состоялось главное торжественное мероприятие по случаю 600-летия Насими, проводимое с участием ЮНЕСКО.

«Сказание о Насими» было воспринято как вдохновенное слово творцов ХХ века о великом представители национальной духовной культуры прошлого, слава о котором не увядает даже спустя века. Вскоре после премьеры создатели постановки – композитор Ф. Амиров, автор либретто -Анар, художник-сценограф Т. Нариманбеков, балетмейтер Н. Назирова, дирижер Н. Рзаев, В. Плетнев и Ч.Бабаева - были удостоены Государственной премии Азербайджана.

Несколько позднее Ф.Амиров на основе этого сценического опуса создал чисто оркестровое сочинение под названием «Сказание о Насими» - Трагическая музыка для симфонического оркестра».

Параллельно с произведениями Фикрета Амирова в тот же период был создан и исполнен в концертных программах еще ряд музыкальных произведений, запечатлевших образ великого поэта. Это – трехчастная кантата «Насими» Джангира Джангирова, симфоническая поэма «Насими» для оркестра Азера Рзаева, вокально-хореографическая поэма «Насими» Афрасияба Бадалбейли, симфоническая поэма c тем же названием Азиза Азизли, две композиции для хора a cappella “ Neylərəm” и “Uzun bərgi gül terdir” Адили Гусейнзаде и др. Замечательную музыку к историческому кинофильму «Насими» режиссера Г. Сеидбейли, снятому на киностудии «Азербайджанфильм» в 1973 году, написал Тофик Кулиев. Полная внутреннего трагизма и тончайшей экспрессии, со значительной ролью симфонических фрагментов, она в значительной степени способствовала большому успеху фильма.

Наряду с вышеупомянутыми произведениями крупных жанров и форм, композиторами республики была написано немало камерно-вокальных сочинений, в основу которых были положены поэтические шедевры Насими. Среди авторов, создавших замечательные песни и романсы на стихи великого поэты были Сеид Рустамов, Сулейман Алескеров, Джангир Джангиров, Тофик Кулиев, Рамиз Мустафаев, Назим Аливердибеков, Эмин Сабитоглы, Рамиз Миришли, Агабаджи Рзаева, Тамила Мамедзаде и др.

Народная мудрость гласит: «Чем глубже корни, тем пышнее и выше крона дерева». Потому и сегодня из далекого средневековья образ Насими, тайные смыслы его подлинно сакральной поэзии продолжают волновать творческое воображение творцов современной музыки. Особое место величественный образ гениального поэта занимает в творчестве народной артистки Азербайджана, «Артиста мира ЮНЕСКО» Фирангиз Ализаде. В год, когда отмечалось 600-летняя годовщина гибели Насими, она создала грандиозное произведение для хора, солиста и симфонического оркестра «Nasimi Passion», представив в музыкальной форме путь выдающегося поэта и мыслителя, жизнь которого завершилась трагической казнью.

Интересна история создания этого монументального произведения, премьера которого прошла в Амстердаме в апреле 2017 года. Известная европейская организация “Amsterdam Royal Concertgebouw”, базирующаяся в Голландии, уже на протяжении нескольких лет претворяет в жизнь музыкальный проект «Пассионы» (в переводе -«страсти, страдания»), этимологически восходящий к искусству И.С.Баха и, при этом, посвященный различным мировым религиям. В рамках названного проекта выдающимся композиторам - представителям различных культур и религиозных взглядов, заказывают сочинения указанной темы, которые затем исполняются. Когда на повестку дня встал вопрос о подобном произведении, посвященном Исламу, то автором его была избрана наша соотечественница – всемирно известный азербайджанский композитор Фирангиз Ализаде. Свой «Passion» она посвятила Насими – гениальному поэту и великому мученику, пожертвовавшему своей жизнью ради прославления гуманистически идей.

Премьерный показ «Nasimi Passion» состоялся в исполнении солистов, хора и Королевского симфонического оркестра Голландии под руководством английского дирижера Мартинса Браббинса. Лежащие в основе произведения газели Насими, звучали в оригинале - на азербайджанском языке, но в ходе концерта текст в переводе демонстрировался на экране. Это дало возможность зрителям не только слушать музыку, но и понять ее глубокое смысловое содержание.

Премьера первого мусульманского «Пассиона» прошла с грандиозным успехом в самом центре Европы в зале, вмещавшим три тысячи слушателей, и была расценена как большое культурное событие. Первое исполнение «Nasimi Passion» в Баку состоялась в Азербайджанской государственной филармонии им. М.Магомаева в июне 2017 года. Государственный симфонический оркестр под управлением Фахреддина Керимова, Хоровая капелла и солисты в полной мере отразили богатый оркестровый колорит произведения, масштабность и выразительность его хоровой партии, всю экспрессивность монологов солистов, которые в совокупности представили слушателям яркий, живой образ великого поэта и борца.

В этом же году в Париже в Штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках мероприятия, посвященного 600-летию со дня гибели Насими, состоялся показ другого произведения на музыку Фирангиз Ализаде - спектакля «Посвящение Насими» ( “Nəsimiyə ithaf” ). Постановка представляет собой балет-концерт на музыку двух известных камерных сочинений композитора «Мугам саягы», созданного по заказу американского квартета "Kronos", и "Дервиш", написанного специально для трансконтинентального проекта Йо-Йо Ма "Шелковый путь". Эти произведения легли в основу хореографического представления, где слушатели имели возможность не только видеть музыкантов-исполнителей, но и наблюдать сценическое действие, разыгрываемое пятью танцорами. Образ Насими здесь показан в постоянном поиске истины, в борьбе за справедливость. Поэту приходится преодолевать "темные силы", представленные двумя персонажами в черных костюмах. Им противостоят "силы добра" - две женские роли, которые своими белыми романтическими одеяниями вносят яркий контраст. Финал спектакля, отразившего мистический и волшебный мир Насими, раскрывает победу Добра над Злом.

В музыкально-театральной композиции Фирангиз Ализаде мастерски воплотился синтез классических и национальных музыкальных традиций, мугама и современных средств композиторского письма. Особый колорит произведению придает использование, с одной стороны, старинных инструментов, а с другой, - инновационных средств в форме разнообразных видео-инсталляций, сопровождающих спектакль.

В балетной постановке, осуществленной известным хореографом Наилей Мамедзаде, образ Насими воплотил Анар Микаилов, образы зла – Анар Таиров и Эдуард Аразов, образы добра - Джамиля Керимова и Тамилла Мамедзаде. В исполнении музыки приняли участие и известный ханенде, заслуженный артист Азербайджана Тейюб Асланов, талантливые скрипачи, лауреаты международных конкурсов Эльвин Ганиев, Элина Друх, виолончелист Орхан Гусейнов и др., выступление которых сопровождалось бурными аплодисментами.

После парижской премьеры Perfomance «Посвящение Насими» демонстрировался также для участников и гостей проходившего в Баку VI Международного Гуманитарного форума и в рамках V Международного музыкального фестиваля «Мир мугама», где был встречен овациями зрителей. Яркое музыкальное представление Фирангиз Ализаде помогло слушателям глубже проникнуть в мир Насими, а его глубокое эмоциональное воздействие заставило присутствующих еще более проникнуться интересом к творчеству гениального поэта.

В связи с объявлением 2019 года «Годом Насими» Союз композиторов инициировал новый проект, к которому привлечены молодые композиторы, как члены творческого Союза, так и те, кто готовится вступить в его ряды. Проект имеет две основные цели – еще раз направить внимание молодых на неисчерпаемое наследие Насими, а также способствовать возрождению жанра музыкальной газели, основанного великим Узеиром Гаджибейли в его непревзойденных романсах-газелях «Сенсиз» и «Севгили джанан».

Сейчас молодые композиторы активно работают над своими новыми камерно-вокальными сочинениями. Лучшие из них будут представлены в программах двух концертов проекта, которые планируется провести в июне текущего года. Хочется надеяться, что в этих «музыкальных приношениях» гению Насими проявится богатая фантазия и креативность молодых творцов, и они смогут воплотить всю красоту его поэзии языком современной музыки.

Материал предоставлен Союзом композиторов Азербайджана. Наталья Дадашева, доктор философии по искусствоведению.

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