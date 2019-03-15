Фильм про молодого Сталина и Бакинских гочу на Каннском фестивале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый документальный фильм азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Темное прошлое Сталина" (“Stalinin qaranlıq kecmişi”) будет представлен на 72-м Каннском кинофестивале, который пройдет с 14 по 25 мая, сообщил Trend Life автор картины и главный продюссер.

“Еще два моих фильма "День казни" и "Архив Шоллера", которые были ранее отмечены на международных кинофестивалях, будут представлены в Каннах. "Темное прошлое Сталина" станет премьерой картины. Интересно, что регистрация фильмво на Каннский кинофестиваль была завершена 7 марта, но этот фильм приняли уже 14 числа под кодом 19CM4576, что говорит об уважении к нашему кинематографу и его успехах”, - сказал Джалаладдин Гасымов.

"Темное прошлое Сталина" повествует о молодых годах Сталина (Иосифа Джугашвили) в Баку, который говорил, что этот город стал для него большой школой жизни. Этому факту в своей биографии Сталин придавал особое значение, подчеркивая, что именно в Баку завершился период его революционного «ученичества», именно здесь он стал «подмастерьем» революции.

Как и любая революция, Октябрьская революция нуждалась в финансах. Денег от сочувствующих революционному движению не хватало. И тогда Ленин собрал вокруг себя самых верных соратников, в число которых входил Коба — Иосиф Джугашвили. Эта группа создала несколько отрядов, занимавшихся грабежом и рекетом в пользу революции. В 1901 года 22-летний большевик по кличке Коба прибыл из Тифлиса (Тбилиси) в Баку для организации стачек, забастовок и борьбы с властью. Обосновавшись в Баку, он (кличка Рябой) организовал преступную группировку, с которой совершал налеты на банки, почтовые поезда и нефтепромышленников, занимался рэкетом, воевал с другими бандитскими группировками. Все добытые таким путем деньги шли на финансирование большевистской партии. Он знал азербайджанский язык, рэкетировал нефтепромышленников, был семь раз арестован царской охраной за разбой (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) в Баку и Лянкяране, сидел по политическим мотивам в Баиловской тюрьмы, но бежал, опять при помощи гочу. Несмотря на постоянную помощь гочу, после установления в Азербайджане Советской власти, в 1920 году поручил расстрелять более двухсот человек из их числа.

Гочу – фактически были не только рэкетирами и криминальными авторитетами, но и телохранителями. Число их увеличивалось по мере роста благополучия нефтемагнатов. Капиталы притягивали к себе преступные элементы, а это в свою очередь порождало ответную реакцию, обеспечение безопасности. И эту свободную нишу очень удачно заняли Бакинские Гочу. Так что после определенного этапа становления деятельность этих людей перешла в совершенно другую плоскость, а именно в сферу охраны. Гочу -это первые азербайджанские телохранители времен, когда в Новом свете эта концепция еще только, только зарождалось… Они обеспечивали неприкосновенность таких людей, как Тагиев, Нагиев, Муртузов, Мирбабаев и даже представители иностранных компаний, Братья Нобель, Ротшильд и Беккендорф пользовались их услугами.

(Автор: Вугар Иманов)

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