Грандиозные произведения Айгюн Самедзаде представлены на 10-летии TRT Avaz (ВИДЕО, ФОТО)

22 марта 2019 15:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Грандиозные произведения народной артистки Азербайджана, композитора Айгюн Самедзаде с большим успехом представлены в турецком городе Эскишехер на торжественном вечере в честь 10-летия TRT Avaz и праздника Новруз с участием представителей ТЮРКСОЙ, сообщает Trend Life.

Композиции Айгюн Самедзаде – баллада "Sən aglama, gözəlim", оды "Bismillah" и "Ey Türk" на слова азербайджанского классика Ахмеда Джавада завершали праздничный вечер и были встречены овациями зрителей. Произведения, написанные для симфонического оркестра, хора и солистов, были исполнены народным артистом Тейюбом Аслановым (ханенде), заслуженными артистами Эльчином Гашимовым (тар) и Эльнуром Ахмедовым (кяманча), Хайямом Гасанли (уд) и Авезом Мурадовым (пиано) в сопровождении хора радио TRT Ankara и симфонического оркестра Əskişəhər под управлением народной артистки Азербайджана, дирижера Эльнары Керимовой. Выступления сопровождались видеоматериалами TRT Avaz.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку состоялась торжественная церемония награждения деятелей музыкальной культуры (ФОТО)
Культура 17 сентября 2018 22:59
В Турции состоялась премьера произведений Айгюн Самедзаде, посвященных 100-летию со дня освобождения Баку (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17 сентября 2018 13:38
Мушарраф Акай: Я люблю Азербайджан потому, что я его просто люблю! (ФОТО)
Звёздный мир 11 июня 2018 19:26
Грандиозный вечер Айгюн Самедзаде – Азан, Ангелы, легендарная Мушарраф Акай, звездное небо Баку (ФОТО)
Культура 11 июня 2018 17:06
Айгюн Самедзаде: Гармония видится в прекрасном, эмоциях и ярких красках
Интервью 18 мая 2018 18:00
Айгюн Самедзаде в преддверии концерта "Азербайджан" представила ностальгическую композицию (ВИДЕО)
Культура 14 мая 2018 13:19
Лента новостей
Есть широкий потенциал для еще большего развития связей между Азербайджаном и Аргентиной - Мамедъяров (ФОТО)
Политика 15:23
В Гане более 70 человек погибли при столкновении двух автобусов - СМИ
Другие страны 15:15
В Азербайджане с апреля будет выплачиваться стипендия Президента инвалидам I группы, получающим трудовую пенсию
Общество 14:56
Служебный роман азербайджанских актеров завершился свадьбой (ФОТО)
Звёздный мир 14:47
Глава МИД Ирана отправился в Турцию
Иран 14:45
Европа приняла меры для защиты при "жестком" Brexit, заявил Макрон
Европа 14:24
Испанская компания будет производить нефтегазодобывающие установки в Азербайджане
Энергетика 14:14
Компания из ОАЭ продлила контракт на участие в морских операциях в Азербайджане
Энергетика 14:07
В Азербайджане капитально отремонтирован танкер "Зангезур" (ФОТО)
Бизнес 14:00