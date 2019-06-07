В Лянкяране завершился Международный театральный фестиваль (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Лянкяране завершился Международный театральный фестиваль, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Фестиваль прошел в рамках Государственной программы "Азербайджанский театр в 2009-2019 годах" при совместной организации министерства культуры Азербайджана, Исполнительной власти города Лянкяран и Союза театральных деятелей Азербайджана.

В заключительный день фестиваля вниманию публики были представлены три спектакля.

Актеры театра "Ünvan" (Ардебиль, Иран) представали вниманию публики постановку "Qızıl başmaq" ("Золотой башмак"). Режиссером-постановщиком спектакля по произведению Али Бахнуна является Гасан Шихзаде. Отметим, что театр "Ünvan" функционирует с 2012 года, и представляет постановки для детей и молодежи. Ранее постановка "Qızıl başmaq" была продемонстрирована в ряде международных театральных фестивалях.

В этот день также выступил коллектив Шушинского государственного музыкального драматического театра со спектаклем "Əlibaba və qırx quldur" ("Али-Баба и сорок разбойников"). Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный артист Азербайджана, главный режиссер театра Логман Керимов, над художественным оформлением работал - Валех Мамедов. В ролях - Эмин Севдималыев, Гюндюз Гасымов, Захра Салаева, Гюнель Иманова и другие.

Фестиваль завершился показом постановки Сальянского государственного кукольного театра. Актеры театра представили спектакль "Bostançı və Şah Abbas" ("Садовник и Шах Аббас"). Режиссер-постановщик спектакля - Рауф Афшаров, художник-постановщик - Хатира Авшарова.

После демонстрации спектаклей состоялась церемония закрытия фестиваля.

Выступившие на мероприятии директор Лянкяранского государственного драматического театра Тофиг Гейдаров, актер театра, народный артист Азербайджана Габиль Гулиев, а также представитель министерства культуры Азербайджана Кенуль Алиева-Джафарова рассказали о спетаклях, представленных в течение пяти фестивальных дней. Было отмечено, что публика с большим интересом встретила спектакли, вошедшие в программу фестиваля.

Театральные коллективы были награждены дипломами министерства культуры Азербайджана.

Напомним, что в фестивале Азербайджан представили Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр, Государственный театр юного зрителя, Государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига, Шушинский государственный музыкальный драматический театр, Гянджинский государственный кукольный театр, Лянкяранский государственный драматический театр, Бакинский детский театр, Гахский государственный кукольный театр, Шекинский государственный драматический театр, Сальянский государственный кукольный театр и независимый театр "Ol". В фестивале также участвовали театр "Two Destination Language" (Великобритания), Свободный театр (Грузия), театры "Muğan Hünər", "Mika" и "Ünvan" (Иран).

(Автор: Джани Бабаева)

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