От Штрауса до Гараева: азербайджанский дирижер в Китае

28 июня 2019 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В одном из крупных китайских городов - Куньмине состоялась серия концертов симфонической, оперной и балетной музыки при участии Куньминского филармонического оркестра "Silk Road" под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева, сообщил Trend Life дирижер.

В концерте приняли участие солисты оперной труппы Куньминского колледжа искусств Юрий Михайлюк, Мария Курочкина, Андрей Билан, Татьяна Камилова и Станислав Маслянка, а также группа молодых артистов балета из разных стран мира под управлением Кирилла Данилова (Россия) - Габриэль Фазио (Италия), Лара Адриана (Мексика), Мария Короткова (Россия), Теодора Дурач (Сербия), София Бенто (Румыния), Оширо Мишио (Япония), Анна Аморос Кальдерон (Испания), Ольга Сабирова (Узбекистан), Лучиано Бракко (Италия).

Разнообразная программа концертов охватила огромный спектр мировой музыкальной культуры - начиная с симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Дон Жуан" и завершая балетом "Семь красавиц" великого азербайджанского композитора Гара Гараева.

В программе также были заявлены сцены из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Эсмеральда" Цезаря Пуни, "Умирающий лебедь" Камиля Сен-Санса и другие сочинения.

Концерты Куньминского филармонического оркестра прошли в Kunming Development Centre и Большом зале Университета искусств при полном аншлаге.

(Автор: Джани Бабаева)

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