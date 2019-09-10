Вечера мугама в Баку – представлена программа на 2019-2020 годы

10 сентября 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Грандиозный проект Международного центра мугама “Muğam axşamları” (“Вечера мугама”) в новом сезоне ждет любителей мугама, сообщает Trend Life.

Международный центр мугама осуществляет реализацию многочисленных проектов научно-исследовательского характера, а также проектов, направленных на исследование и пропагандирование национального музыкального наследия, одним из которых является проект "Muğam axşamları". Целью проекта является пропаганда будущим поколениям сформировавшегося и усовершенствовавшегося в результате многовекового процесса развития мугамного искусства.

Первый концерт третьего этапа проекта в новом сезоне состоится 27 сентября. В этот день любители мугама смогут насладиться мугамом "Раст" в исполнении народного артиста Тайяра Байрамова, Арзу Алиевой и Эльнура Зейналова.

С 27 сентября до 28 декабря будут исполнены мугамы: "Раст"– 27 сентября, "Шур"- 25 oктября, "Забул-Сегях"- 29 ноября и "Чахаргях"- 28 декабря.

В 2020 году, начиная с 31 января до 25 декабря состоятся концерты, на которых будут исполнены "Баяты-Шираз", "Хумаюн", "Шуштар", "Шахназ", "Орта Махур", "Аразбари", "Османлы", "Хайдари", "Баяты Гаджар", "Махур Хинди", "Карабах шикестеси", "Харидж Сегях", "Эйраты", "Сегях Мирзагусейн, "Кесме шикесте", "Байаты-Кюрд", "Овшары", "Дешти", "Гатар", "Рахаб", "Ширван Шикестеси".

Отметим, что в рамках одного из проектов Центра Мугама, направленных на пропагандирование азербайджанской национальной музыки – проекта "Muğam axşamları" в исполнении знаменитых ханенде прозвучали мугамы, народные песни и теснифы. Зрители уделяют огромное внимание проекту, который осуществляется в целях пропаганды будущим поколениям философии мугамного искусства, являющегося одним из главных достояний Азербайджана. В течение двух предыдущих этапов проекта в исполнении известных исполнителей мугама зрителям были представлены семь основных мугамов.

Билеты на концерты можно приобрести в iTiket.az , в центрах Asan Хidmət, а также во всех кассах нашего города.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Вечера мугама в Баку – представлена программа на 2019-2020 годы
  • Вечера мугама в Баку – представлена программа на 2019-2020 годы
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