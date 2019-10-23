Рамиль Гасымов перевоплотится в Вагифа

23 октября 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета шестого ноября состоится показ оперы "Вагиф" видного азербайджанского композитора Рамиза Мустафаева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Партию Вагифа исполнит заслуженный артист Азербайджана Рамиль Гасымов. Также в спектакле примут участие народные артисты Азербайджана Акрам Поладов (партия Видади) Али Аскеров (партия Визиря), заслуженные артисты Фарида Мамедова (партия Хураман), Фарид Алиев (партия Каджара), Джахангир Гурбанов (партия Эльдара), Турал Агасиев (партия Алибека), солисты Талех Яхъяев (партия Ибрагим хана), Нина Макарова (партия Гюльнар) и другие.

Оперой будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров и Национальной премии "Хумай" Эйюб Гулиев.

Режиссером-постановщиком спектакля является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, главный хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Юсиф Бабаев, концертмейстер - Айсель Меликова.

(Автор: Джани Бабаева)

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