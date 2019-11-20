Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана – YARAT представляет

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Центре современного искусства YARAT, 22 ноября, состоится открытие выставки "Хрупкие рубежи: Взгляд на (не)видимые границы Ирана", организованной Пространством современного искусства YARAT, сообщает Trend Life/

Будут представлены совершенно новые произведения, а также работы последнего времени, созданные 15-ю художниками, которые рассматривают границы как нечто сомнительное, эфемерное и неустойчивое, утверждая, что никакие пределы – будь то культурные, территориальные или психологические – не бывают поистине долговечными. Исследуя дилемму рубежей в контексте Ирана и соседних с ним стран, выставка поднимает вопросы, касающиеся политической идентичности, а также внутренних, межличностных и международных границ.

В экспозиции представлены произведения современных художников Назгёль Ансариния, Камруза Арама, Дадбеха Бассира, Робина Мандэль, Али Момени, Тимо Нассери, Жале Несари, Навида Нура, Лейлы Пазуки, Неды Разавипура, Сары Рахбара, Газалех Хедаят, Самиры Ходаэи, Геларе Хошгёзарана, Самиры Эскандарфар, а также жившего и творившего в XIX веке Мирзы Кадыма Иревани.

Название выставки взято из заглавия эссе профессора Фирузы Кашани-Сабет "Хрупкие рубежи: убывающие владения Каджарского Ирана", где выделены два типа границ: разделения буквальные, физические, и разграничения метафорические, культурные. Выставка в YARAT освещает ненасильственное разделение близких культур – тихую демаркацию, которая подрывает корни коллективного сознания, препятствует конструктивному диалогу этих культур и отвергает их общую историю, веру и культуру.

Экспозиция, представленная на первом этаже, исследует невидимые границы между пространством тела и пространством города, хаосом и порядком, пространством личным и культурно-социальным, между "я" и "остальные". Новая мультимедийная работа Камруза Арама "Элегия для голубой архитектуры" (2019) содержит множество узнаваемых вкраплений из культуры Ирана, Азербайджана и Афганистана – стран, объединенных персидским наследием, сохранившимся в различных формах и материалах. Камруз Арам поясняет: "Если возраст какого-то объекта культуры насчитывает сотни лет, а рубежи, разграничивающие здешние народы, на протяжении веков смещались и эволюционировали, то всякое утверждение о национальном происхождении данного объекта является сомнительным (очевидно, что происхождение географическое вовсе не обязательно совпадает с национальным)". Инсталляция установлена так, будто она ведет диалог с живописью "Портрет сидящей женщины" (1870-е гг., темпера) азербайджанского портретиста Мирзы Кадыма Иревани, известного своими "типично персидскими" миниатюрами. Работа Лейлы Пазуки "Без названия (Комната № 3)" (2012/2019) также исследует понятие культурных границ: "Неписанные правила, культурные и социальные табу, консервативные и традиционные ограничения, неизвестные нам законы – все это является невидимыми границами, с которыми мы постоянно сталкиваемся и ежеминутно пересекаем, сами того не осознавая".

Перекликаясь с этим, на втором этаже представлена контр-экспозиция, сфокусированная на исследованиях проявлений безграничности и физических аномалий в природе – на земле, в небе, в воде. Иммерсивные мраморно-зеркальные ворота, сотворенные художником Навидом Нуром, действуют как портал времени, открывая вход в параллельные миры. Тимо Нассери в своей заказной работе "Ночь, которая не кончается, или свет, который нам ни к чему" (2019) также обратился к образу Вселенной, где звезды сделаны из маленьких черных каменных зёрен, которые медленно растворяются и исчезают. Неда Разавипур в работе "Жидкое тело" (2019) исследует понятие коллективной памяти в привязке к своему детству, проведенному на берегах Каспийского моря. Ее аудио и видео инсталляция документирует правдивые истории, собранные от Астары до Джульфы (Иран), включая рассказы о влюбленных, разделенных границей по реке Араз. Граница по Аразу вдохновила и Жале Несари, которая в своем новом заказном видеофильме шепотом декламирует стихи из шедевра поэта Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" (1188), где главные герои насильно разлучены и обреченно оплакивают свою судьбу.

Кураторы - Фарах Пирие и Анна Фех. Выставка будет представлена по 16 февраля 2020 года.

Место: Центр Современного Искусства YARAT, (Площадь государственного флага), Баилово. Время работы: вторник–воскресенье, с 12:00 до 20:00. Вход свободный

О YARAT

YARAT – некоммерческая художественная организация, основанная художниками, была создана Аидой Махмудовой в 2011 году в Баку. YARAT (что означает «создать» на азербайджанском языке) посвящена современному искусству с долгосрочным стремлением создавать центр художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и в соседнем регионе.

YARAT включает в себя Центр современного искусства YARAT, пространство для проектов ARTIM, студии YARAT, а также расширенную образовательную и общественную программу. Центр YARAT, бывшее военно-морское здание советской эпохи, площадью 2000 м², открылся в марте 2015 года и является главным выставочным пространством организации. В программе выставки представлены новые работы художников, отвечающих региону. Он поддерживает и предоставляет доступ к художникам из региона, в то же время, привлекая и представляя известных международных художников.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM, центральное, доступное и динамичное пространство в старом городе Баку. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает «прогресс») демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих азербайджанских художников-профессионалов (отобранных посредством открытого конкурса) и международных художников из программы резидентуры. Ежегодно в нем участвуют несколько небольших проектов, а также проводится ARTIM Lab, программа, позволяющая молодым художникам участвовать в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

В 2016 году YARAT запустил обновленную резидентскую программу. Направленный на развитие молодых азербайджанских голосов и новых международных художников, акцент делается на новые, инновационные практики и художников, заинтересованных в регионе. В программе резиденции ежегодно участвуют 6 международных и 4 местных художника в помещениях студий YARAT.

Образование было в центре деятельности YARAT с момента его создания. Благодаря специальной публичной программе, которая включает в себя курсы, семинары, лекции, показы, фестивали, литературные и театральные кружки и семейные выходные, YARAT стремится предоставить доступ широкой аудитории всех возрастов. Публичная программа активно инвестирует в построение сообществ и воспитание более широкого понимания современного искусства и участия в нем.

По вопросам СМИ и изображений обращайтесь: Хокума Каримова, телефон: +99 450 274 67 44, hokuma.k@yarat.az

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