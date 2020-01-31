Как Марат Башаров перед визитом в Баку помогает сирийским детям (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вот уже более двух лет Марат Башаров является опекуном детей – беженцев из Сирии - семилетней Асмы и девятилетнего Ахмеда, проживающих во временных лагерях беженцев в долине Бекаа в Ливане. Недавно Марат Башаров лично встретился со своими подопечными, пригласив их и матерей детей (отцы погибли) на свой спектакль. Родители Ахмеда и Асмы были очень довольны, они рассказали, что давно хотели увидеть Москву. Теперь их мечта сбылась, и спектакль им тоже очень понравился. Марат Башаров также регулярно перечисляет средства в различные благотворительные фонды, которые делают всё возможное, чтобы у беженцев была еда, крыша над головой и самые элементарные бытовые условия, сообщают российские СМИ.

"Помощь детям - это мой личный выбор и религиозный долг", - сказал актер 45-летний актёр. Под "религиозным долгом", актёр имел в виду тот факт, что он является мусульманином. Еще в 2017 году он рассказал, почему согласился сыграть одну из главных ролей в театрализованной постановке "Утерянное завещание" о жизни современных мусульман.

"Меня зацепило то, что есть возможность рассказать больше про ислам тем, кто не знает и кто думает про ислам совершенно по-другому. Мне также хочется пожелать своим единоверцам-актерам, чтобы они не забывали о вере и ни в коем случае не стеснялись этого. Хотелось на своем примере показать, что нет ничего зазорного в том, что ты - мусульманин. Этим наоборот только нужно гордиться. Я всегда гордился, горжусь и буду гордиться тем, что я - мусульманин, что я - татарин", - сказал Марат Башаров.

Напомним, что впервые в Баку, 28 февраля в 20.00, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета будет представлен спектакль режиссера Владимира Устюгова "Идеальная игра" с участием известных российских актеров Марата Башарова и Регины Мянник, сообщил Trend Life. Организатор - компания 33 EVENT.

Мистическая мелодрама "Идеальная игра" поставлена по мотивам пьесы "Вальс случая" популярного французского автора Виктора Аима. Однако в российской интерпретации она превратилась в комедию. Он будет исполнять роль безжалостного коллектора, а она – очаровательной сумасбродной должницы. Эта встреча перевернет их жизнь. Женщина и Ангел. Он и она. Начало игры. Для неё - решение судьбы. Для него - привычный алгоритм действий. Но внезапно что-то пошло не так, ведь любовь свойственна не только людям...

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/ru/events/theatre/idealnaya-igra/15085

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(Автор: Вугар Иманов)

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