Памяти Рауфа Бабаева. Ey həyat, sən nə qəribəsən (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня на 83 году жизни скончался легендарный исполнитель, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Азербайджана Рауф Бабаев, сообщает Trend Life. Этот материал, сделанный на основе различных интервью, мы посвящаем памяти Рауфа Бабаева.

Рауф Юсиф оглу Бабаев родился 30 декабря 1937 года. В 1956 году окончил Бакинский музыкальный техникум, в 1962 году – Азербайджанскую государственную консерваторию. С 1961 года был солистом ВИА "Гая". В 60-70-е годы культовый азербайджанский ансамбль "Гая" можно было услышать во всех уголках Советского Союза.

"Я - истинный бакинец, мои лучшие годы прошли в этом замечательном городе. Баку стал еще красивее, но мне больше дорог город моей юности, когда мы только стали заниматься музыкой - это были 50-е годы. Я поступил в музыкальное училище имени Асафа Зейналлы, где познакомился с Арифом Гаджиевым, Теймуром Мирзоевым и Адилем Назаровым. Начинали мы "Гая" таким составом: Адиль был контрабасистом, я - ударником, Теймур с Арифом - дирижерами хора. После того, как Адиль Назаров женился и уехал в Москву, к нам присоединился трубач Лев Елисаветский. Время показало, что у нас неплохие вокальные данные. Идейным создателем "Гая" в 1961 году стал Теймур Мирзоев. Наше поколение в 60-ые годы было увлечено джазом. Если сегодня для того, чтобы послушать песню, достаточно зайти в интернет и найти любую композицию, то в наше время, чтобы услышать джаз, нужно было "ловить" по радио "Голос Америки". Мы собирались у кого-то из друзей, заранее зная, во сколько начнется передача, и с замиранием сердца ждали, когда из радиоприемника "польется" музыка в исполнении Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, оркестров Каунта Бесси и Дюка Эллингтона, квартетов Hi-Lo's и Four Freshman. Именно эти квартеты сыграли в судьбе нашей группы формирующую роль. А вел джазовые передачи на радио "Голос Америки" Уилл Сканер. Музыку периодически глушили, но мы вновь настраивали волну, чтобы потом на слух сыграть эти мелодии. А вы знали, что на Кубинке (район Баку) делали пластинки из ренгеновских снимков? Да, да, как оказалось, на них можно было записывать музыку! На патефон сначала для устойчивости ставили пластинку, а на нее «сажали» ренген. Так, хоть и недолго, так как самодельные пластинки быстро портились, мы слушали джазовую музыку. Хоть это и были трудные времена, но мне кажется, что у нашего поколения, по сравнению с нынешним, было больше поводов для радости. Мы, дети войны все ценили, были более сплоченными. Мы были влюблены в ту музыку, и по сей день я предпочитаю традиционный джаз. После отъезда Теймура Мирзоева в Израиль я в 1998 году возглавил ансамбль "Гая"".

Восхождение на музыкальный Олимп началось с победы в 1966 году в Москве. Как известно, от Азербайджана даже заявки не было подано, а в Москве солисты группы оказались без сценических костюмов.

"Заявки из Москвы для участия в Первом всесоюзном конкурсе на лучшее исполнение советской песни были разосланы по всем республикам еще за полгода до конкурса. Вообще-то, к нам обращаться с этим было смешно, потому что мы исполняли американский джаз. Тогда министром был потрясающий человек и музыкант Рауф Гаджиев, который был нашим "крестным отцом". Наш квартет с 1961 года входил в состав симфонического оркестра Гостелерадио Азербайджанской ССР, возглавляемого им. Видимо, забывчивость в министерстве привела к тому, что от нас заявки подано не было. Когда Рауф Гаджиев за месяц до начала узнал об этом, он сильно рассердился из-за нерасторопности чиновников, сразу же позвал нас к себе и рассказал о конкурсе. Мы были удивлены и сказали, что не успеем. Он ответил: "Старайтесь, черти полосатые. Только попробуйте не успеть!". Конечно, это было сказано в шутку, он очень любил нас. В оперном театре нам дали класс с инструментами и репетиции поручили проводить композитору Тофигу Гулиеву. По условиям конкурса, было три тура, где необходимо было исполнить три песни на тему довоенных, военных и послевоенных лет, причем, одна композиция должна была быть ранее не исполнявшейся. И началось... Отбирали песни, занимались аранжировкой, утром и вечером распевались, охрипли... За две недели до конкурса Тофиг Гулиев показал нам написанную им "Девушки Баку" (ред. - эта композиция, с несколько переделанными словами, стала своеобразным гимном для двух знаменитых азербайджанских команд КВН "Парни из Баку"). Замечательная песня, которую он даже сначала не собирался демонстрировать на конкурсе в Москве. Интересно, но Тофиг Гулиев был членом жюри этого конкурса, которое возглавлял Леонид Осипович Утесов. Когда приехали в Москву, нам сказали, что надо выступать в одинаковых костюмах. Что делать? И осенило! В то время мы сотрудничали и гастролировали с оркестром Олега Лундстрема и попросили его помощи, чтобы он одолжил костюмы музыкантов. И мы на этом конкурсе выступили в костюмах, на которых выделялись буквы О. Л. Когда конкурс закончился, и в фойе Театра эстрады собралось множество знаменитых музыкантов - Людвиковский, Цфасман, Великанова и другие, нас поздравляли с победой, Лундстрем подошел к Утесову и спросил: "Знаешь, почему ребята победили?". Утесов ответил: "Потому что хорошо пели". А Лундстрем добавил "К тому же, на их костюмах были мои нашивки - О.Л.". Утесов сразу же сказал: "А может, инициалы О.Л. надо прочитать "Леонид Осипович?" (смеется)".

Кстати, по жребию "Гая" даже досталось выступать под первым номером. Это была катастрофа. У нас в квартете было три азербайджанца и один еврей Лева, вот мы и решили послать его на жеребьевку - испытать еврейское счастье. Когда он вернулся и сказал "Мое еврейское счастье - я вытянул первый номер", то мы были шокированы - выступать в первом туре первыми, причем, в десять утра, когда ни один певец не будет петь, потому что голос к этому времени еще не просыпается. На протяжении конкурса мы исполнили песни в собственной аранжировке - "Эх, дороги", "Полюшко-поле", "Если Волга разольется" и "Песню о Баку". Нам аккомпанировали музыканты из коллектива Рафига Бабаева, которые работали с Рашидом Бейбутовым.

Победа в Москве лишь подхлестнула нашу популярность. До этого с эстрадным оркестром Азербайджана мы уже выезжали на гастроли".

После победы к солистам пришла всесоюзная слава - гастроли с Муслимом Магомаевым, Зейнаб Ханларовой, Рашидом Бейбутовым, Чингизом Садыховым и т.д. Коллектив работал с лучшими композиторами Азербайджана: Тофик Кулиев, Фикрет Амиров, Рауф Гаджиев, Васиф Адыгезалов, Фарадж Караев, Тофик Бабаев. А в 1968 году ВИА "Гая" принесли Советскому Союзу первую золотую медаль на международном фестивале в Болгарии и объездили около 50 стран мира. А как все же вынесли испытание "медными трубами"? Ведь были очереди у касс, аншлаги на концертах и сумасшедшая слава!

"В 1968 году "Гая" пригласили на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Болгарии. От СССР участвовала большая делегация, мы ехали в одном поезде со многими советскими знаменитостями - Тамарой Синявской, Михаилом Барышниковым, Софией Ротару. В рамках фестиваля проводились различные конкурсы, и вот тогда нам удалось внести первую золотую медаль в копилку советской делегации. Это были замечательные годы - мы объездили 50 стран, гастроли расписывались на год вперед, нас приглашали на все телепередачи, снимали в фильмах.

Сегодняшние наши певцы могут позавидовать этому, кроме ресторанов и свадеб они здесь ничего не видят. А большинство артистов говорят о себе больше, чем окружающие о них. В те времена, представьте себе, восемь месяцев были на гастролях. В наше время не было такого статуса "звезда", а все выражалось через восторг зала. Это сейчас говорят - "звезды", которых на небе уже не осталось, все упали на землю. Таких слов не было даже по отношению к гениальному Муслиму Магомаеву. Говорили "Муслим" - это было все и не надо было никакие эпитеты добавлять. Муслим Магомаев никогда не называл себя так, а между тем, не смолкали аплодисменты, когда он появлялся на сцене и когда уходил. Мы никогда не "выпендривались", не потому что "ох, какие простые" - популярность принимали в порядке вещей. Такого сумасшествия и дикарства как сегодня, когда фанаты рвут костюмы любимцев, не было. Никто, как сегодня принято, за 10-15 минут до окончания концерта не убегал из зала. А когда выходили с концерта, мы как бы проходили через строй любящих твое творчество людей, давали автографы и т.д. Все было очень искренне. Сегодня, как говорится, все зрители сытые стали - идет огромный поток информации, по интернету и телевидению можно увидеть, кого и что хочешь. Представьте себе, два месяца были на гастролях в Ленинграде, и все проходило при аншлаге! Мы общались со многими гениальными личностями Азербайджана - Гара Гараевым, Фикретом Амировым, Рауфом Гаджиевым, Тофигом Гулиевым, Джахангиром Джахангировым, Сеидом Рустамовым и т.д., сотрудничали со многими известными оркестрами: Олега Лундстрема, Вадима Людвиковского, Леонида Утесова. При всем этом мы оставались очень простыми и искренними".

Но было время, когда каждому хотелось сольной карьеры. С большим трудом солисты расстались с эстрадным оркестром под руководством Рауфа Гаджиева - не хотели отпускать, дошло до скандала.

"Очень сложное время наступило в жизни нашей группы: нас никуда не брали, чтобы мы вернулись обратно в оркестр. И тогда наш близкий друг, Мурад Кажлаев - замечательный композитор, заинтересовался нашей группой и предложил ехать в Дагестан. С Мурадом мы давно были знакомы, он ведь родился в Баку, учился в консерватории у великого Гара Гараева. После окончания учебы Кажлаев уехал в Дагестан, где занял должность первого секретаря Союза композиторов. Мы с великим удовольствием приняли предложение Мурада Кажлаева и вместе с инструментальным ансамблем Рафика Бабаева переехали в Махачкалу. Так был создан первый вокальный инструментальный ансамбль Дагестана, который по предложению Мурада мы назвали "Гуниб" (по названию села Гуниб в Дагестане). Была создана новая программа, и в дальнейшем у нас появился целый цикл песен на стихи Расула Гамзатова и на мелодии Мурада Кажлаева. "Гуниб" имел большой успех по стране и уже начали планироваться зарубежные гастроли. Так получилось, что вскоре нас отозвали в Баку, куда мы и направились. Хоть и кратковременная, но очень плодотворная работа с Мурадом сыграла в жизни нашей группы неимоверную роль.

По дороге из Дагестана в Азербайджан строили творческие планы и придумали название будущему ансамблю - "Гая", что в переводе с азербайджанского языка означает - скала. Уже в Баку мы получили приглашение от нашего земляка, великого тенора Муслима Магомаева, с которым дружили много лет, поехать в гастрольный тур на Дальний Восток. За четыре месяца вместе с великим Магомаевым объездили Хабаровск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре и другие города. Концерты проходили во Дворцах спорта, которые вмещали по 10 тысяч зрителей. Начинали концерт мы, затем на сцену выходил Муслим, который исполнял классические произведения, а затем во втором отделении пел эстрадные песни. Вся прелесть была в том, что каждый день он исполнял новую песню и помню, как мы заворожено его слушали. Это был великий тенор, и я считаю, что нам тогда очень повезло сопровождать его на гастролях, видеть каким добродушным и щедрым он был с окружающими людьми.

Вскоре со стороны Рауфа Гаджиева поступило приглашение ехать с эстрадным оркестром в Алжир, таким образом, совершив нашу первую зарубежную поездку. Впоследствии мы объездили около 50 стран мира.

Концерты имели потрясающий успех. Залогом успеха был и тот факт, что мы предварительно готовили песню на языке той страны, куда намечалось ехать на гастроли. Например, мы приехали в Венгрию и пели песни на венгерском языке. Или, бывало, спели песню, а затем говорили что-то зрителям на их языке. Конечно, это все подготавливалось заранее, и было очень приятно зрителю. Мы пели "Аршин мал алан" и "Мешеди Ибада" на иностранных языках. А во время исполнения показывались изображения старого Баку, организовывали маленькое кукольное представление, которое заканчивалось свадьбой по сюжету данных песен. Это все приводило зрителей в восторг, и концерты имели потрясающий успех".

Как появился детский ансамбль "Бяри бах"

"С развалом СССР распались и творческие коллективы, в том числе и "Гая". Ансамбль перестал гастролировать, а со временем распался. Как-то встретил на улице давнего друга Рафика Азизова. Он в это время был директором 21-й музыкальной школы, уговорил меня прийти прослушать ребят для класса вокала. Я прослушал и выбрал десять детей от 6 до 11 лет. С этими ребятами у меня словно открылось второе дыхание, ведь когда-то с таким же энтузиазмом мы создавали ансамбль "Гая". Уже через три месяца "Бяри бах" впервые выступил на первом Международном форуме молодежи, а затем пел на торжествах, посвященных 850-летию Москвы, ездил с сольными концертами в Турцию, Египет. В 2000 году мы получили Гран-при, как самый звонкий голос на конкурсе "Славянский базар", который проходил в Беларуси. Мы (ред. - "Гая") были первым квартетом в Советском Союзе, который исполнял джаз. А детские ансамбли вообще джаз не исполняли, только "Бяри бах". Но ребята выросли, они исполняли в стиле легендарного квартета, песни из их репертуара. И по предложению тогдашнего министра культуры Азербайджана Полада Бюльбюльоглу "Бяри бах" был переименован в "Гая". А в 2001 году "Бяри бах" получил официальный статус Государственного джазового ансамбля "Гая". Коллектив «Гая» продолжил свою творческую поступь по родной стране и я безумно счастлив, что смог возродить этот легендарный ансамбль.

Когда солисты пели песню "Ey həyat, sən nə qəribəsən" (Ты очень странная – жизнь), они были очень молоды. А как Рауф Бабаев относился к жизни, спустя годы…

"Жизнь не столько странная... хоть в переводе слова "qəribəsən" на русский язык и получается "странная"... В те годы мы записывали эту песню в Москве, а как вы помните, во всех песнях, которые мы пели на родном языке, обязательно один куплет исполнялся на русском языке. Это тоже играло значительную роль в популярности наших песен по всему Советскому Союзу. В то время в музыкальной редакции в Москве работал Юрий Энтин - поэт, перу которого принадлежат слова многих эстрадных песен, а также песен из советских мультфильмов, фильмов. Именно ему было поручено написать перевод песни "Ey həyat, sən nə qəribəsən". В его переводе эта фраза получилась как "Удивительная жизнь". А ведь действительно, жизнь очень удивительна. Я очень верю в судьбу, но в то же время считаю, что человеком руководит кто-то свыше. Человек не должен мешать тому, что ему предначертано. Наоборот, если ему суждено посадить дерево, пусть он посадит и дерево, и цветы вокруг него. А не слепо следует и вновь ждет чего-то от судьбы. А самая большая удача - это заниматься любимым делом и найти себя в жизни. Многие люди с неохотой идут на работу, а я во время выходных безумно скучаю и жду не дождусь понедельника. Я счастлив, что занимаюсь любимым делом. Судьба меня сама ведет, я не мешаю ей, а наоборот, помогаю…Я часто вспоминаю те времена... Ведь ностальгия не обязательно наступает, когда ты за рубежом. Моя ностальгия - по молодости. Хоть время было тяжелое, но вспоминается только хорошее и, кажется, кроме хорошего ничего и не было".

(Автор: Вугар Иманов)