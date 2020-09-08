Жизни не хватит – итальянец сделал азербайджанскому музею непревзойденный подарок

БАКУ /Trend Life/ - Коллекция Азербайджанского национального музея ковра пополнилась еще одним потрясающим экспонатом, сообщает Trend Life.

Итальянский коллекционер ковров Эрминио Боттини подарил музею ковер "Сор-сор". Этот молитвенный ковер Ширванской группы был соткан в 1811 году. Он завораживает своим совершенным композиционным построением и гармонией цветов.

"Ковер "Сор-Сор" 1811 года - это драгоценный подарок коллекционера, истинного ценителя восточных ковров Эрминио Боттини. Нас познакомил в ноябре 2019 года в Турине на выставке ковров друг нашего музея - Стефано Ионеску, благодаря инициативе которого музей пополнился несколькими старинными коврами.

Это была незабываемая встреча, мы говорили о красоте азербайджанских ковров и о том, что не хватит одной жизни, чтобы постичь глубину и красоту наших ковров. В самый разгар пандемии господин Боттини принял решение подарить музею красивейший и очень редкий по своей композиции молитвенный ковер и книги своего авторства. В самое ближайшее время ковер будет выставлен в нашей постоянной экспозиции и у посетителей музея появится возможность увидеть его вживую", - написала на своей странице в Facebook директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

(Автор: Джани Бабаева.)