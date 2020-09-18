Молодой Узеир Гаджибейли прогуливается по обновленному Балаханы - оригинальный проект (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 18 сентября, в Азербайджане отмечается День национальной музыки, сообщает Trend Life. Этот праздник музыки вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). Также в этот день родился другой выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор Муслим Магомаев старший (1885-1937).

В связи с этим знаменательным событием Главное управление культуры города Баку презентовало новый видеоклип в сюжете которого в обновленном поселке Балаханы прогуливается молодой Узеир Гаджибейли под музыку юных талантов. Клип снят компанией Light in Black. Авторы оригинально обыграли тему синтеза прошлого и настоящего.

Композицию "Аразбары" исполняют солисты Бакинского камерного оркестра и Бакинского детского и юношеского театра.

"Аразбары" (Arazbarı) - один из ритмических азербайджанских мугамов, относящийся к зерби-мугамам. Поэтический текст состоит из народных баяты. Аразбары, как и ашугские мелодии, происходит из творческого наследия мастеров-ашугов. В дальнейшем они использовались, наряду с другими элементами азербайджанской народной музыки, в музыкальных произведениях классической европейской традиции. В частности, композитор Узеир Гаджибейли создал симфоническую версию аразбары и использовал ее (наряду с эйраты, сегях и другими формами мугама) в первой азербайджанской опере "Лейли и Меджнун", написанной в 1908 году по мотивам одноименной поэмы азербайджанского поэта XVI Мухаммеда Физули.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)