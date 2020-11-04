Шуша для детей - лучшие ковры, игра в "Човган" и Карабахские скакуны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Şuşa uşaqlar üçün" ("Шуша для детей"), сообщает Trend Life.

"Вышла в свет долгожданная книга "Şuşa uşaqlar üçün" ("Шуша для детей") на азербайджанском языке. За три десятилетия в нашей стране родилось несколько миллионов детей, которые никогда не были в Карабахе. Но скоро Шуша вернется в Азербайджан, и, чтобы подготовить наших детишек к встрече с этим необыкновенным городом, дядя Бахрам написал свою новую книгу. Маленькие читатели узнают много интересного про Шушу, город, в котором создавали лучшие ковры, играли в мужественную игру "Човган" и выращивали красивых Карабахских скакунов", - пишет заслуженный артист на своей странице в Facebook.

Бахрам Багирзаде отмечает, что все средства от продажи книг будут направлены в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики для поддержки нашей армии в боях на передовой.

"Читайте вместе, читайте всей семьёй, ведь скоро мы поедем в Шушу!", - говорит Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

Ранее им были выпущены печатные издания, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди его книг - "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей" и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)