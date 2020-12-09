Победа! - Алим Гасымов, Jah Khalib, Натиг Ширинов и Хайям Нисанов о любви к Азербайджану (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлен музыкальный проект "Qələbə", посвященный Победе Азербайджана в Отечественной войне, сообщает Trend Life.

Автором идеи проекта является популярный азербайджанский исполнитель Хайям Нисанов.

Напомним, что Хайям Нисанов еще во время июльских событий этого года, когда была совершена очередная армянская военная провокация, записался добровольцем в армию Азербайджана.

"С нетерпением ждал, когда мне позвонят и призовут к военной службе. 30 лет своей жизни я прожил, переживая боль утраты Карабаха, не переставая верить, что мы отомстим за наших братьев и сыновей. Будучи музыкантом, я всегда служил своей Родине. С первых дней Второй Карабахской войны я следил за новостями с линии фронта", - пишет в социальной сети исполнитель, отмечая, что до последнего дня ждал повестки для отправки на фронт.

Нисанов выражает сожаление в связи с тем, что ему не довелось воевать бок о бок с доблестными азербайджанскими военнослужащими.

Певец поздравил всех с Победой, и выразил глубокие соболезнования семьям шехидов.

Музыкальный проект "Qələbə" – это выражение глубокой любви к Родине, радости Победы, дань памяти и почтения всем, кто защищал территориальную целостность Азербайджана.

В реализации проекта приняли участие всемирно известный исполнитель мугама, обладатель премии ЮНЕСКО, народный артист Азербайджана Алим Гасымов, ритм-группа "Натиг" под руководством народного артиста Азербайджана Натига Ширинова, популярный певец Хайям Нисанов, широко известный в России певец, рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), заслуженный артист Азербайджана Ширзад Фаталиев, Пярвиз Аликрамоглу (духовые инструменты), оркестр "EtnoClass" и чтец Нахид Шадхан.

Автор музыки композиции "Qələbə" – Турал Мамедли , авторы слов - Jah Khalib и заслуженный работник культуры Азербайджана Лейла Гулиева, аранжировщик – Турал Мамедли.

Руководитель проекта – Лейла Гулиева, режиссер проекта – Аббас Гулиев.

(Автор: Джани Бабаева)