Эстрадно-фольклорный ансамбль Cəngi выступил в Египте (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский эстрадно-фольклорный ансамбль Cəngi принял участие в 21-м Международном фестивале фольклора Исмаилия (Египет), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Задачи фестиваля – продемонстрировать фольклорные традиции, обычаи и культуру народов, проживающих в разных странах мира, способствовать укреплению культурных связей. В нынешнем году в фестивале, помимо коллектива из Азербайджана, приняли участие представители Египта, Иордании, Конго, Судана, Мексики, Индонезии и других стран.

Церемония открытия фестиваля прошла в открытом театре Исмаилии. В рамках фестиваля коллективы выступают на сценах различных театров этого города и за его пределами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)