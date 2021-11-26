Латыши "порвали струны" виолончелей в Баку - мировые хиты с классикой и драйвом поп-рок-шоу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел потрясающий концерт латышской виолончельной группы Melo-m – Cello Trio, сообщает Trend Life.

Концерт был посвящен Дню независимости Латвии и организован в рамках цикла мероприятий по налаживанию культурных связей между нашими странами.

Группа Melo-m – Cello Trio, впервые выступившая в Баку, исполнила зажигательные и лирические мировые хиты, сочетая основы классической музыки с энергией и драйвом поп- и рок-шоу. Как говорят в таком случае, они "порвали струны", подарив зрителям яркие эмоции.

Группа была создана в 2005 году профессиональными музыкантами Карлисом Аузансом, Михаэлисом Добичинсом и Дженисом Паулсом. Каждый участник группы имеет академическое музыкальное образование, выступал на международных конкурсах, на симфонических концертах.

Члены Melo-m укрепили свое академическое образование, обучаясь у таких виолончелистов мирового уровня, как Мстислав Ростропович, Клаус Кангизер, Миша Майский, Франс Хелмерсон, Максим Уткин и Наталья Шовская.

Название группы происходит от слова "меломания". Трио исполняет виолончельные версии самых разных популярных музыкальных произведений.

Идея о неисчерпаемых возможностях, которые появляются при использовании классического инструмента и академической музыки в современных условиях, стала объединяющим музыкантов фактором. Коллектив делил сцену со всемирно известными исполнителями, в числе которых Мэйзи Уильямс, Роберт Уэллс, финская метал-группа Apocalyptica, Раймонд Паулс и многие другие.

Они известны своими инструментальными кавер-версиями различных англоязычных песен, в первую очередь The Final Countdown, тем из Mission Impossible и Ghostbusters.

Группа с успехом выступала с гастролями в США, России, Франции, Великобритании, Швеции, Норвегии, Германии, Украине, Эстонии, Литве, Турции и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)