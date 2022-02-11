Об азербайджанском "Музее без границ" рассказали на международной конференции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Ширин Меликова выступила на международной музейной конференции с докладом "Незримое искусство: Расширяя границы возможного", сообщили Trend Life в музее. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Ширин Меликова рассказала в деталях о проекте "Музей без границ", реализованном руководимым ею учреждением и предусмотренном для людей с ограниченными возможностями по зрению, а также об инклюзивной выставке, организованной Азербайджанским национальным музеем ковра совместно с Государственным Эрмитажем (Санкт-Петербург, Россия).

Она подчеркнула, что экспозиция основана на результатах многолетних исследований в области создания произведений искусства для слабовидящих людей.

По ее словам, на выставке представлены сотканные в отделе традиционных технологий Азербайджанского национального музея ковра инклюзивные фрагменты Пазырыкского ковра – древнейшего в мире, хранящегося в Эрмитаже.

Отметим, что в конференции также приняли участие специалисты из Непала, Хорватии, Италии и Малайзии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)