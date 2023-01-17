StART для молодых азербайджанских художников

БАКУ /Trend Life/ - НПО Arts Council Azerbaijan проводит прием художественных работ на коллективную выставку в рамках проекта "StART", сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Проект "StART" направлен на раскрытие творческого потенциала представителей молодежи, поддержку и продвижение молодых художников и представление их работ широкой аудитории и арт-сообществу.

Произведения должны быть выполнены масляными или акриловыми красками, тема работ – свободная. Размер художественных произведений не должен быть меньше 50x70 см.

Желающие принять участие в проекте могут отправить фото произведения, указав имя и фамилию, контактный телефон автора, до 22 января на адрес [email protected]

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