"Битва художников" в Баку: в синем углу ринга Роя Гасан, в красном - Роза Мурад (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации НПО Arts Council Azerbaijan в Баку состоялось открытие авторского проекта "Битва художников", сообщает Trend Life. Куратор и автор идеи проекта - Сона Гулиева.

Проект "Битва художников" представляет собой уникальный формат творческого состязания, где на импровизированном ринге борются два талантливых художника. Каждый раунд длится определенное время, в течение которого художники создают свои произведения искусства. Всего проводится три раунда, каждый из которых запоминается зрителям неповторимыми произведениями и творческой энергией участников.

На этом захватывающем событии в синем углу ринга выступала художница Роя Гасан, а в красном - Роза Мурад.

"Битва художников" сопровождалась живой музыкой в исполнении талантливой художницы, вокалистки Мяляк Аббасзаде, музыкальными сетами от диджея Азада и проведением различных конкурсов, что создавало атмосферу настоящего праздника искусства. Гости мероприятия принимали активное участие, поддерживая своих фаворитов и голосуя за победителя.

По итогам проекта с небольшим отрывом в счете победу одержала Роя Гасан, завоевав сердца зрителей своим уникальным творчеством.

Отметим, что среди задач НПО Arts Council Azerbaijan является представить вниманию общественности необычные и креативные проекты, стремясь привлекать внимание к культуре и искусству Азербайджана, как на местном, так и на мировом уровнях.

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