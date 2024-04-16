Как звучат "Сны Миядзаки": Mystery Ensemble готовит интересную программу для бакинцев

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 19 апреля в 20:00 состоится концерт оркестра Mystery Ensemble, сообщает Trend Life.

В программе будут исполнены саундтреки из всемирно известных мультипликационных фильмов, автором которых является известный японский композитор Дзё Хисаиси.

Вниманию слушателей в завораживающем и красочном исполнении современного оркестра Mystery Ensemble будет представлена музыка из таких известных мультфильмов, как "Ходячий замок", "Навсикая из долины ветров", "Унесенные призраками", "Мой сосед Тоторо" и других анимационных фильмов. Необычайно красивый концерт в атмосферных интерьерах камерного зала подарит яркие впечатления слушателям.

"На протяжении своей долгой карьеры Хисаиси много работал над музыкой для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Он также создал музыкальное оформление Параолимпийских игр 1998 года в Нагано. Самые известные работы Хисаиси - к культовым фильмам Такеши Китано и, конечно, к мультфильмам Хаяо Миядзаки.

Хисаиси и Миядзаки - союз равнозначных гениальных творцов. В нем никогда точно не поймешь: фильмы Миядзаки стали гениальными благодаря музыке Хисаиси, или музыка Хисаиси стала гениальной благодаря фильмам Миядзаки.

Дзё Хисаиси - один из самых известных японских композиторов. Хисаиси четыре раза получал награду японской Киноакадемии в номинации "Лучшая музыка к фильму". Три из них - награды за музыку к фильмам Такеши Китано "Сонатина", "Ребята возвращаются", "Фейерверк". Также он написал для Китано саундтреки к фильмам "Сцены у моря", "Кикудзиро", "Брат якудзы", "Куклы" и "Ямато"", - отмечено в сообщении организаторов концерта.

Организаторы концерта - RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов. Оркестр создает волшебное настроение в самых атмосферных залах Азербайджана.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!