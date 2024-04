Как сохранить старый Баку… В Музейном центре откроется выставка Пярвиза Абасова, посвященная мастеру Алиаге Вахиду

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре 26 апреля в 18:30 состоится открытие персональной выставки Пярвиза Абасова "Biz kimik, məclis onun məclisidir", посвященная видному поэту, заслуженному деятелю искусств Азербайджана, мастеру жанра газели и мейханы Алиаге Вахиду (1895-1965), сообщает Trend Life.

Пярвиз Абасов – один из талантливых молодых художников, представляющих современное азербайджанское искусство. Он автор множества работ в области живописи, скульптуры и иллюстрации, отражающих индивидуальный творческий подход с весьма интересным художественным стилем.

Согласно концепции, открытие выставки планируется начать оригинальным шоу, начало которому даст демонстрация фрагмента из фильма "Газельхан", рассказывающего о жизни Алиаги Вахида, в котором и прозвучат строки из стиха "Biz kimik, məclis onun məclisidir", нашедшие свое отражение и в названии выставки Пярвиза Абасова. Во вступительной части открытия на фоне музыки из этого фильма пройдет перформанс от 4 или 6 актеров, которые будут изображать созданных художником персонажей в красочных костюмах. После чего пройдет торжественное открытие выставки.

Идея выставки – сохранить старый Баку и его традиции. Каждая из работ, представленных в экспозиции, содержит памятные моменты древнего Баку, отправляя зрителя в путешествие во времени. Любовь Пярвиза Абасова к Баку и его традициям дополняет произведения не только по тематике, но и по стилю и технике рисования. В таких произведениях, как "Мярдякан", "Бильгя", "Простые вечера" описаны свадебные традиции прошедшего времени, улицы Баку и его жители, играющие в нарды в мехелле (двор). Уходящие из памяти традиции старого Баку и преданность городу привлекли художника к созданию ряда произведений на эту тему. Эти работы составляют значительную часть выставки, демонстрируя декоративную линию в творчестве художника, стремящегося отразить в этих картинах сочетание традиций и современности. Главным фактором, указывающим на его интерес к национальности и традиционализму, являются искренние образы, которые он создает. Композиции художника "Мужской салон", "Back to homeland", "No money, no funny", "Puzzle", "Дорогие бакинцы и гости нашего города", "Kubrick", "Li homies", "Жена, были бы деньги, погуляли бы", "Азнефть", "Face of Baku" и другие работы обладают духовно-художественным характером.

Первое, что обращает на себя внимание в творчестве Пярвиза Абасова – это яркие цвета, коррелирующие с современными формами и линиями. Можно сказать, что эти работы являются красивейшим проявлением выбора колорита художником.

Темы, затронутые художником: пространство, городские пейзажи – улица, мост, дом и т.д. созданы посредством чудесных красок творческого воображения художника. Через них художник пытается показать и воплотить свой индивидуальный (отличный) творческий мир и художественные способности.

Иллюстрации Пярвиза Аббасова не менее примечательны по тематике и технике. В созданных им образцах иллюстраций также можно наблюдать обращение автора к различным темам, а также к образу Баку. В композициях художника ведущее место занимают элементы коллажа и инсталляции, находящие наибольшее отражение в живописных сюжетах художника.

Особенно следует подчеркнуть, что произведения Пярвиза Аббасова демонстрируют синтез и удачное единение двух разных времен. На выставке также выставлены интересные картины из серии "Love is..." и скульптуры знаменитого рэпера Тупака Амару Шакура, сформировавшего отдельную страницу исполнительской культуры и вошедшего в историю мировой музыки.

Предполагается также сопровождение мероприятия видеоинсталляцией и шоу-программой, специально подготовленной для этой выставки. В экспозиции будут представлены 80 картин, 20 иллюстраций и 13 скульптур художника.

Время работы экспозиции: 27-30 апреля с 10.00 до 18.00 (вход свободный)

Адрес: город Баку, проспект Нефтчиляр 49, Музейный центр (4 этаж)

Пярвиз Абасов родился в 1992 году в городе Баку. Его интерес к рисованию проявился еще в детстве. Уже в юном возрасте он делал свои первые шаги в мире искусства, посещая различные кружки рисования, занимаясь живописью и скульптурой с 6-7 лет. Первое художественное образование он получил в 2008-2012 годах в художественном колледже имени Азима Азимзаде по специальности "скульптура". В 2015-2019 годах он получил степень бакалавра по этой специальности в Азербайджанской государственной академии художеств. В стремлении еще больше улучшить свои навыки и способности в скульптурном творчестве, в 2021-2022 годах Пярвиз Абасов продолжил обучение в академии, получив по ее окончании степень магистра. Там же он брал уроки скульптуры у народного художника Азербайджана, выдающегося скульптора Фуада Салаева, обучение в творческой мастерской которого сыграло исключительную роль в становлении Абасова в будущем хорошим художником.

Несмотря на то, что Пярвиз Абасов получил образование в области скульптуры, он смог найти свой творческий путь в живописи, в красках. По мнению самого художника, он может лучше выразить себя с помощью цветов и с комфортом донести до зрителя свой посыл. Живопись, созданная Абасовым с позитивным характером точнее, с помощью цветовой палитры, может передать эмоциональный позитив зрителю, который смотрит на него. Его произведения хоть и не являются носителями особого философского наполнения, но передают энергию созидания и восторга.

Творческая деятельность талантливого молодого художника Пярвиза Абасова является большим импульсом для развития азербайджанской живописи в современном контексте.

С 2019 года он является членом Союза художников Азербайджана (участник многих выставок и конкурсов). В 2016 году Абасов принял участие в выставке "Обувь", организованной "Галереей 25", со скульптурной работой "Новый шаг". Он был участником художественного конкурса "Судоходство – 160", организованного в 2018 году в связи со 160-летием Азербайджанского Каспийского морского пароходства (ASCO), и выставки "100 оттенков века", посвященной 100-летию Гейдара Алиева, которая прошла в Центре Гейдара Алиева в 2023 году.

В 2019 году художник создал бюст великого турецкого полководца, генерала османской армии Нури–паши, который установлен в посольстве Турции в Азербайджане.

