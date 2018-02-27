Сделай подарок женщине на 8 марта: мастер-класс в Баку

27 февраля 2018 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музей ковра с 27 февраля будет проводить мероприятия, посвященные древнему национальному празднику нашего народа – Новруз. Каждый вторник будут представлены специальные программы для посетителей музея, посвященные четырем стихиям (вода, огонь, воздух и земля), сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

В программу мероприятий будут включены образовательные и развлекательные мероприятия, в том числе мастер-классы и различные интересные тренинги. Кроме того, учащиеся бакинских школ продемонстрируют танцы, песни, декламацию и другие умения.

В рубрике «Учись и развлекайся» детям будет представлена интересная информация о специфике и важности четырех праздничных вторников, отмечаемых нашим народом в преддверии Новруза. Таким образом, среди молодого поколения пропагандируются нравственные и материально – культурные ценности и богатые традиции азербайджанского народа.

3 и 4 марта отделом Детского музея будет организована специальная программа, посвященная 8 марта - Международному женскому дню. Будут проведены мастер-классы по подготовке подарков для женщин, участники смогут изготовить различные подарки и сувениры.

(Автор: Вугар Иманов)

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