Ханенде Дженнифер Лопес, трио мугама Мел Гибсон, бек Брэд Пит и мировые звезды в азербайджанской одежде (ФОТО)

20 марта 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По всей стране проводятся праздничные мероприятия, проходят развлекательные вечера и концерты, телезрителям представляются интересные передачи. Традиционно в эти дни принято встречать праздник в национальной одежде.

А как бы смотрелись мировые звезды в азербайджанской национальной одежде? Фотохудожник Гейбат Вугар Азери представил Trend Life свой взгляд на мировых звезд. Получилось - супер! Не отвести глаз! Великолепно!

Ханенде Дженнифер Лопес

Трио мугама Мел Гибсон, Ричард Гир, Лиам Нисон

Бек Брэд Пит

Красавица Шакира

Зажигательная Рианна

Очаровательная Пенелопа Крус

Супермодель Наоми Кэмпбелл

Элегантный Том Круз

(Автор: Вугар Иманов)

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