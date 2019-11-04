Игра в невидимые карты, или Как азербайджанский менталист шокировал певицу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Киноактер Руслан Сабирли и первый менталист Азербайджана продолжает удивлять зрителей социальных сетей своими уникальными возможностями человеческого мозга, сообщает Trend Life.

Очередным гостем видеопроекта стала популярная исполнительница и телеведущая Роза Зергерли. По заданию Руслана Сабирли, Роза Зергерли сыграла в…невидимые карты и загадала одну карту, которую и определил менталист. А как это произошло - смотрите часть проекта.

Ранее в рандеву с менталистом побывали танцовщица Оксана Расулова, дизайнер Гюльнара Халилова и победитель "Евровидения" Эльдар Гасымов.

Ментализм (от англ. mental - умственный, мыслительный) в широком смысле означает направление деятельности человека, связанное с развитием уникальных способностей восприятия и анализа информации. Эти способности позволяют менталисту предугадывать события, читать мысли, влиять на поведение людей, демонстрировать необычные способности памяти, интуиции, экстрасенсорного восприятия.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.