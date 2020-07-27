Фестиваль "ЖАРА" в Турции перенесен

БАКУ/Trend Life/ - Перенесено проведение музыкального фестиваля "ЖАРА" в Бодруме (Турция), сообщает Trend Life со ссылкой на страницу "ЖАРА ТВ" в Instagram. Фестиваль должен был пройти 27-28 августа, о новой дате проведения мероприятия организаторы сообщат в ближайшее время.

"Мы всеми силами старались сделать так, чтобы лето оставило для вас только самые яркие и музыкальные впечатления. Но обстоятельства складываются иначе, и мы вынуждены перенести музыкальный фестиваль ЖАРА Fest. Bodrum.

Мы хотим, чтобы на фестивале вы чувствовали себя спокойно и расслаблено, и смогли получить максимум удовольствия от проведенного времени под хиты самых популярных артистов", - говорится в сообщении.

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Напомним, что народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", в начале июня на своей странице в Instagram написал о переносе на следующий год проекта, который должен был пройти в Баку.

"Дорогие друзья, к нашему огромному сожалению, из-за пандемии коронавируса и сложностей, которые она внесла в проведение зрелищно-массовых мероприятий по всему миру, мы вынуждены перенести музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку на 2021 год, с 28 июля по 1 августа", - написал ранее Эмин Агаларов.

(Автор: Джани Бабаева)