Команда со сверхчеловеческими способностями уже в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В сети премиум кинотеатров CinemaPlus приступили к показу супергеройского боевика американского производства "Вечные" по комиксам киновселенной MARVEL, сообщили Trend Life в CinemaPlus.

Если раньше события вселенной крутились вокруг камней бесконечности и плана Таноса, то именно "Вечные" могут задать магистральный сюжет всем следующим фильмам.

Режиссер фильма - Хлоя Чжао. В ролях - Анджелина Джоли, Ричард Мэдден, Сальма Хайек и Кит Харингтон. Продолжительность фильма - 180 минут. Возрастное ограничение 16+.

Коротко о фильме: В блокбастере MARVEL зрители познакомятся с новой командой существ со сверхчеловеческими способностями, также известных как Вечные. Тысячелетиями они жили среди людей, оберегая их и направляя развитие человеческой цивилизации, пока неожиданная трагедия не заставила Вечных выйти из тени, чтобы противостоять одному из самых древних врагов людей.

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра:

www.cinemaplus.az

через мобильное приложение:

для смартфона с операционной системой IOS и Android:

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Более подробную информацию можно получить на страницах CinemaPlus в социальных сетях, а также по номеру (012) 499 89 88 или горячей линии 119.