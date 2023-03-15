Впервые в Баку и только два дня! Супершоу и квест для всей семьи "Приключения" на праздник Новруз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку, на праздник Новруз 20 и 21 марта, пройдет световое интерактивное квест-шоу для всей семьи "Приключения" (Macəra), сообщает Trend Life. Бакинский конгресс-центр ждет всех!

Это будет незабываемое путешествие с парнем по именем Джавад, который настолько увлечен интернетом, что неожиданно попадает в компьютерную игру. По условиям игры, он должен пройти пять уровней, чтобы вернуться к себе домой в Баку. Сможет ли он вернуться в реальный мир? Все зависит от зрителей! Повлияйте на исход удивительной истории!

60 минут супершоу с танцами, играми, фантастическими приключениями, а также фотосессией с героями квест-шоу. Все зрители также получат световые браслеты. Представления будут на азербайджанском и русском языке.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн по ссылке https://iticket.az/ru/events/kids/megashow-adventure

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