"Бакинский шансон" – неповторимая атмосфера и отличная музыка

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 20 апреля в 17:00 состоится большой концерт "Бакинский шансон", сообщает Trend Life.

В программе выступят яркие звезды этого жанра - Сабир Ахмедов, Айгюн Джахангир, Джейхун Бакинский, Садых Мустафаев и специальный гость вечера - корифей шансона Айдын Велиев, более известный как Айдынчик.

Концерт, который обещает пройти в неповторимой атмосфере, подарит ценителям шансона яркие впечатления. Невероятная энергетика и отличная музыка ждет каждого, кто посетит концерт.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/baku-chanson/112689

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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