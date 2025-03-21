Отличный отдых для всей семьи в Баку - выступает самая титулованная цирковая династия Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этом сезоне на манеже Circus Sea Breeze выступает самая титулованная цирковая династия Европы – семья Тоньи из Италии, сообщает Trend Life.

Их история насчитывает более 150 лет, а уникальные шоу покорили миллионы зрителей по всему миру. Теперь этот грандиозный спектакль впервые проходит в нашей стране. Зрителей ждет захватывающее представление, где на манеже выступают бенгальские, золотые и белые тигры, виртуозные акробаты, исполняющие головокружительные трюки, канатоходцы, демонстрирующие невероятное мастерство, Колесо смерти, аттракцион со стрелами, итальянский клоун, профессиональные танцоры, великолепная вокалистка и многое другое. Более 2 часов грандиозного циркового шоу с лучшими артистами мира не оставят равнодушным ни одного зрителя! Шоу организовано обладателем премии "Цирковой Оскар" Аллахверди Исрафиловым. На праздник Новруз – отличный отдых для всей семьи.

Для удобства гостей работает бесплатный автобус от станции метро "Кёроглу" до Circus Sea Breeze и обратно.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/circus/italian-circus-flavio-and-daniele-togni

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!