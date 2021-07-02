Когда над Баку на высоте 5 – 7 км зависает НЛО… Крайне важно, кто из этого люка появится – Александр Хакимов

Интервью 2 июля 2021 15:30 (UTC+04:00)
Когда над Баку на высоте 5 – 7 км зависает НЛО… Крайне важно, кто из этого люка появится – Александр Хакимов

БАКУ /Trend Life/ - Во всем мире 2 июля отмечают как День НЛО (World UFO Day) или День уфолога. Этот праздник посвящен тем, кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Термин "уфология" происходит от аббревиатуры UFO (Unidentified Flying Object), на русском НЛО - неопознанный летающий объект. Выбор даты связан с тем, что предположительно в июне-июле 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась "летающая тарелка" с инопланетянами. Поскольку спецслужбы США засекретили все материалы этого дела, сейчас сложно подтвердить или опровергнуть гипотезу. Сыздавна земляне разделились на два лагеря: тех, кто верит в существование братьев по разуму, и тех, кто в этом сомневается. И, конечно же, эта тема самая интересующая писателей-фантастов.

Среди них Александр Хакимов (ученик Бориса Стругацкого) - член Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана, Совета по приключенческой и научно-фантастической литературе при Союзе писателей России, сотрудник Института генетических ресурсов Национальной академии наук Азербайджана, публицист, эссеист и сценарист, автор около двадцати книг, который поделился своими мыслями с Trend Life.

Александр Хакимов вспоминает: "В понедельник 19 мая 2003 года в пять часов вечера над Баку на высоте 5 – 7 км завис НЛО. Объект на протяжении нескольких часов был отчетливо виден в безоблачном небе, что позволило бакинцам без помех наблюдать за ним... Примерно в 18.35 НЛО стал с большой скоростью удаляться на юг, в сторону моря, и через 3-4 минуты полностью исчез. Профессору Эльчину Халилову, сопредседателю постоянной комиссии по аномальным явлениям при президиуме Национальной Академии наук, удалось даже заснять НЛО на видеопленку при 200-кратном увеличении... на заснятой видеозаписи отчетливо виден серебристый продолговатый объект удлиненной формы. Рядом с объектом, сбоку присоединен маленький объект цилиндрической формы типа "шаттла". Специалисты уверены, что это не метеозонд и не воздушный шар, так как высота заснятого объекта более 10 метров, а диаметр – от 2 до 4 метров".

Еще подростком Александру Хакимову, усиленно поглощавшему фантастическую литературу, было очень интересно явление НЛО.

"Правда, в 70-х годах отношение официальной советской науки ко всякого рода неопознанным летающим объектам было сдержанно-ироническим. Хотя время от времени в периодической печати проскальзывали отдельные сообщения о всякого рода НЛО, появляющимися как над СССР, так и над прочими странами. Как бы ни отрицала официальная наука существования НЛО и инопланетян, я свято верил и в то, и в другое. Хотя, надо признать, не всегда официальная наука так уж категорично отрицала инопланетян. В подростковом же возрасте я буквально до дыр зачитал научно-популярную книжку академика Иосифа Шкловского "Вселенная, жизнь, разум", автор которой был сторонником существования внеземных цивилизаций.

В самом конце советской эпохи и начале эпохи постсоветской в Азербайджане возникали и исчезали, объединялись и распадались уфологические общества, занимающиеся не только "летающими тарелками", но и аномальными явлениями в целом. И хотя я не входил в одно из этих обществ, серьезно занимался этим вопросом, меня интересовала истина, а не шумиха вокруг нее. Даже одну из аномальных зон посетил, на Урале, в окрестностях деревни Молебка".

Молёбская аномальная зона (известна также под названиями М-ский треугольник, Молёбкинский треугольник, Пермский треугольник, М-зона) - территория, расположенная по левому берегу реки Сылва между селом Молёбка и деревней Каменка на границе Свердловской области и Пермского края. По утверждениям уфологов, в зоне происходят паранормальные явления – появление НЛО, изменение хода времени, звуковые миражи, случаи телепатических и визуальных контактов с "представителями внеземных цивилизаций"). Площадь оценивается примерно в 70 км², общая площадь района наблюдения НЛО и аномальных явлений более 1000 кв. км.

"Если говорить конкретно об Азербайджане, то НЛО появлялись и появляются в небе над ним достаточно регулярно, особенно над Абшеронским полуостровом. Серьезные уфологи могут рассказать вам, а также предоставить фото-и видеоматериалы о многочисленных загадочных объектах сферической, дисковидной, веретенообразной, треугольной, квадратной, пирамидальной форм, появляющихся в небе не только ночью, но и днем. Порой эти объекты летают не одиночно, а группами. Я сам неоднократно наблюдал НЛО, в том числе и тогда, в мае 2003 года вместе с сотнями других бакинцев наблюдал за серебристым продолговатым объектом высоко в небе. Будучи трезвомыслящим человеком, я понимаю, что очень часто природа НЛО объясняется банальными земными причинами. За "летающие тарелочки" принимали и принимают шаровые молнии, полярное сияние, болиды, метеозонды, самолеты, образцы новейшей военной летательной техники, баллистические ракеты; один раз за НЛО приняли даже планету Венера, был такой курьезный случай... Но небольшой процент НЛО все же никак земными причинами не объясняется.

Впрочем, мне не так важно, какой формы НЛО и откуда они прилетают на нашу Землю. Мне интересно, с какой целью они летают над нами, какого рода информацию собирают о нас и какие выводы делают потом для себя. И еще больше меня волнует то, чем все это может закончиться. Проще говоря, область моих интересов начинается там, где летающая тарелка садится на нашу Землю и откидывает люк. Крайне важно, кто из этого люка появится. И еще важнее, во-первых, как мы отнесемся к этим существам, а, во-вторых, как они отнесутся к нам".

В какой-то мере эта проблема освещалась братьями Стругацкими в их знаменитой повести "Пикник на обочине". В сцене, в которой физик, лауреат Нобелевской премии, и предприниматель беседуют об инопланетянах, посетивших Землю. Физик спрашивает: "Вот вы, делец, узнали, что во Вселенной есть еще по крайней мере один разум помимо человеческого. Ну и что?" Предприниматель отвечает: "Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос: кто они, как они живут, что им нужно?.. В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? А если мы все окажемся ненужными?". Впрочем, на сегодняшний день официальная наука, имеет в рассмотрении одну звезду с планетной системой - Солнце, одну планету с жизнью – Землю и одну жизнь с разумом – человечество.

"Могут спросить: почему я вообще верю в летающие тарелки и инопланетян, на что хотел бы ответить словами героя произведения братьев Стругацких "Отель "У Погибшего Альпиниста"" Алека Сневара: "Верю ли я в волшебников? Я верю во все, что могу себе представить. В волшебников, в Господа Бога, в дьявола, в привидения... в летающие тарелки... Раз человеческий разум может все это вообразить, значит, все это где-то существует, иначе зачем бы мозгу такая способность?"

Есть такая старинная индийская притча. Три слепца ощупывали слона и пытались определить, как этот самый слон выглядит. Первый слепец ощупал хобот и сказал: "Слон – это что-то вроде большой змеи". Второй слепец потрогал уши и заявил: "Слон – это пара больших лепешек". Третий слепец погладил ногу слона и глубокомысленно изрек: "Слон – это толстое дерево". По-своему они были правы – каждый из них судил по той части слона, которая ему досталась. Но в целом слепцы ошибались, ибо им не дано было увидеть слона полностью.

"Остряки, которые имеются в любой сфере человеческой деятельности, переиначили сказку о слепцах и слоне, которая звучит так: "Человек – это что-то плоское и мокрое", - сказал первый слепой слон, наступив на человека. Остальные два слепых слона потрогали хоботами то, что осталось от человека, и согласились: "Да, человек – это что-то плоское и мокрое...". В плане уфологии лично я – вот такой вот слепой слон... или слепой человек, что, в принципе, одно и то же. Потому-то и стал не уфологом, а писателем-фантастом", - добавил Александр Хакимов.

(Автор: Вугар Иманов)

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