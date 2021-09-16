От пешки до короля за штурманским колесом Кямала Агасиева: Никому не желаю попадать в цугцванг (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Развитию шахмат в Азербайджане уделяется особое внимание, постоянно проводятся различные национальные чемпионаты и международные соревнования, имена наших гроссмейстеров в рейтинге сильнейших мира. Но почему-то мало кто говорит об учителях шахмат, которые не только готовят детей – будущих чемпионов, но и дают им знания и в дальнейшей взрослой жизни. Ведь если вдуматься, действительно, наша жизнь как шахматы…

Представляем читателям Trend Life интересную беседу с международным мастером, детско-юношеским тренером, 33-летним Кямалом Агасиевым, воспитанники которого становились победителями и призерами чемпионатов Турции, Казахстана, Азербайджана, Европейских и Азиатских первенств.

"Моя цель – научить детей принимать самостоятельные решения, быть уверенным в себе", – начал беседу Кямал Агасиев, а мы предложили ему сравнить жизнь с шахматами и их фигурами, и начали с классического дебюта…

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Более 25 лет жизни я посвятил шахматам, из которых около десяти лет провел на тренерской работе с детьми и юношами от 8 до 16 лет. Шахматам меня и сестру Фидан (неоднократная чемпионка Азербайджана, была членом сборной страны) научил играть отец – Айдын Агасиев, который был известным композитором, создавал классические произведения. Уже в пять лет нас (сестра была на год старше и пошла в школу раньше) взяли в Республиканскую шахматную школу олимпийского резерва, которая воспитала много мастеров и гроссмейстеров. Нашим первым тренером стала Эльмира Алиева, супруга одного из первых гроссмейстеров страны Айдына Гусейнова. Мы неоднократно принимали участие в различных республиканских и международных соревнованиях, добивались успехов, а чемпионом я впервые стал в составе команды Вугара Гашимова. Потрясающий был шахматист и человек! Кстати, у меня еще есть брат – солист Государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Турал Агасиев.

Кямал является выпускником Государственной морской академии по специальности штурман. Приключенческие книги, романтика морских далей и путешествий привели его к этой специальности. На протяжении почти четырех лет он работал на сухогрузах в Каспийском морском пароходстве, побывал во всех портах Каспия, поднимался по Волго-Донскому каналу.

"Поначалу было интересно, но потом понял – это не то, что я искал и ожидал, и вместо моря отдал предпочтение суше (смеется). В 2012 году решил бросить свой якорь в Турции. Работал тренером по шахматам в городах Салихлы, Измире и Стамбуле. А с 2016 по 2018 год работал в Казахстане, был старшим тренером Академии Жансаи Абдумалик, находящейся в городе Алматы. И уже на протяжении трех лет работаю в Баку".

Далее мы решили сравнить шахматы и их фигуры с жизнью. Шахматные партии – модели жизненных ситуаций, а фигуры как люди. Каждый человек ведёт себя по-своему, кто-то ищет лучший ход, кто-то – выбирает худший...Все мы разные, как эти фигурки, у каждого своя форма и красота, сильные и слабые стороны, эмоции и мечты. Например, сумеем ли из пешки, пройдя определённый путь при поддержке других фигур (личностей), стать ферзем? Или окажемся вне жизни, до следующей расстановки судьбы? Победа или поражение, или все же ничья? Кстати, а всегда ли мы являемся "конем", "ладьей" или "слоном" с соответствующей силой и значимостью? Или нас, как "короля", все время придется защищать? Фактически шахматы – это модель социальной жизни, которая развивается в соответствии с принципами стратегии и тактики.

Пешка

Кямал считает, что учитель должен быть примером для своих учеников, сам должен очень сильно любить дело, которым хочет увлечь детей. Выражаясь образно, дети как пешки – слабые и с ограниченными возможностями, и при правильном воспитании, образовании и целеустремленности могут стать ферзями в жизни.

"Известный французский оперный композитор и шахматист Франсуа-Андре Филидор сказал "Пешки – душа шахмат; только они создают атаку и защиту, от их хорошего или плохого расположения целиком зависит победа или поражение". Есть даже такой рисунок, когда пешка смотрит в зеркало и видит себя ферзем. В детях заложен огромный потенциал, который должны раскрывать родители и преподаватели – мы, как сильные фигуры на шахматной доске, должны продвигать их к успеху, чтобы они смогли стать такой же сильной фигурой в жизни как ферзь. Бесспорно, шахматы тесно переплетены с жизнью. А некоторые термины, бывшие некогда сугубо шахматными, стали общеупотребительными словами. Например, дебют – это начало жизни или детство. В шахматах надо развивать фигуры, выводить на хорошие позиции, также и у детей – получать образование, интересоваться различными сферами и т.д. Середина игры – миттельшпиль, когда, как правило, развиваются основные события в шахматной борьбе – атака и защита, позиционное маневрирование, комбинации и даже жертвы. Это как в жизни – выбираем профессию и строим дальнейшую жизнь. И наконец, наступает эндшпиль – заключительная часть игры, когда большинство фигур уже разменены, а основной задачей является не поставить мат, а провести пешку в ферзи и добиться решающего преимущества. То есть это момент жизни, когда начинаешь пожинать плоды своей деятельности. Конечно, в игре бывает и цейтнот – недостаток времени для обдумывания ходов, как и в жизни, когда приходится принимать быстрые и правильные решения, полагаясь на опыт или интуицию. К сожалению, не все задуманное удается реализовать. Главное, никому не желаю попадать в цугцванг, в котором любой ход ведёт к ухудшению позиции".

Ладья

Ладья – это дальнобойная фигура, которая имеет большую силу на доске.

"На мой взгляд – это окружающие нас люди, надежные друзья, которые всегда поддержат и придут на помощь. Например, есть такое понятие как крепость – разновидность ничейных позиций в эндшпиле, при которой сильнейшая сторона не может одержать победу даже при наличии большого материального преимущества, в частности когда ладья с пешкой образуют неприступную крепость против ферзя. Шахматы для детей – настоящий плацдарм для боевых действий, поэтому теоретические занятия для них слишком утомительны, необходимо обучать в игровой форме. Интересно представить ребенку ладью, как башенные орудия, которые поражают врагов только по прямым линиям из-за того, что их трудно поворачивать. Стреляют они далеко, но попадают в ближайшего врага. Дети, владеющие шахматной игрой, чувствуют себя прекрасно в любой социальной среде".

Конь

Конь любит закрытые позиции и в то же время мобилен. Двигается не так, как другие, а буквой Г, на ходу разворачиваясь и перепрыгивая через другие фигуры. Конь может наносить двойные удары, т.е. создавать вилки – под угрозой оказываются две (и более) фигуры противника.

"Конь может наносить двойные удары, т.е. создавать вилки, и даже ставить спертый мат, когда король противника со всех сторон окружен своими же фигурами. В жизни часто приходится принимать неординарные решения. Не все их принимают и воспринимают, но победителей не судят. Мы знаем много случаев, когда человек добивался успеха именно тогда, когда предпринимал неожиданный ход в нужное время и в нужном месте. В народе даже есть выражение – "ход конем". Главное правило обучения детей игре в шахматы – это получение удовольствия от процесса игры. Учителю и ребенку должно быть комфортно и интересно, тогда ребенок быстро полюбит игру, в которой захочет достичь определенного уровня мастерства, развивать таланты и навыки".

Слон

Слон тоже дальнобойная фигура, но слабее ладьи, ограничена в действиях по черным или белым полям.

"Есть люди, которые ограничены в своих возможностях и живут по течению. В жизни иногда приходится смириться со своей участью и предназначением, уповать только на реальные возможности, правила и не хватать звезд с неба. В такие моменты необходимо быть очень терпеливым и ждать момента, чтобы проявить свои сильные стороны для достижения успеха. Шахматы не только развивают интеллектуальные способности, но и дисциплинируют, воспитывают такие качества личности, как трудолюбие, ответственность, силу воли, благородство, твёрдость духа и стойкость характера, способность принимать взвешенные решения в любой обстановке, умение достигать поставленных целей. Своим ученикам я всегда говорю: Не расстраивайтесь, если проиграли, знайте, что, проигрывая с достоинством, вы побеждаете самого себя и самое важное – приобретаете практический опыт. Играя с более сильным игроком, вы учитесь его мастерству".

Ферзь

Ферзь – значимый и сильный человек, наделённый большой властью.

"Только в единстве близких, родных и друзей мы становимся сильнее на черно-белых полях жизни. По сути, шахматы научили меня терпению, настойчивости, критическому мышлению – это важнейшие навыки, которые помогают справляться с проблемами и трудными ситуациями. Шахматы – это игра, которая обеспечивает человеческий мозг практически полным потоком ощущений. В комбинационной игре можно пожертвовать пешкой, конем, слоном, ладьей и, конечно, ферзем. Принесение в жертву ферзя, чтобы поставить мат, выглядит очень эффектно. Ферзь ценен, но возможность поставить мат – еще ценнее. И в жизни для достижения успеха иногда приходиться жертвовать лучшим, что есть у человека, например, здоровьем".

Король

Король, несмотря на свою значимость, самая слабая фигура, которую всегда надо защищать. Он может командовать отрядами, но сам может атаковать только в ближнем бою, при необходимости защитить свою жизнь.

"Для меня король – это семья, на страже которой я стою, используя все свои возможности. Для меня семья – это святое! На шахматной доске есть справедливость – выигрывает сильнейший, в отличие от жизни, где не все так просто. И мат на доске – это удар судьбы, когда теряешь близких и родных. Конечно, абсолютно безошибочной жизни (игры) не бывает. Да и в жизни происходят форс-мажорные обстоятельства, когда нет прямого, предсказуемого, единственного ответа. К сожалению, сопутствуют и поражения, но есть и продолжение и даже начало следующей игры – выбрав лучшую позицию, наметив тактику и стратегию, идти к поставленной цели. Я думаю, что самый трудный противник – это сам человек и его внутренний мир, когда идет противоборство лени с работоспособностью, высокомерия с искренностью, доброжелательности с гневом и т.д., когда каждый правильный ход приближает к победе, а неправильный – к поражению".

(Автор: Вугар Иманов)