Александр Панайотов шокирован Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря - на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze проходит второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life.

«Впервые приезжаю в Баку и участвую в фестивале «ЖАРА», который по ярким эмоциям и впечатлениям абсолютно оправдывает свое название. Безумно рад, что меня пригласили на такой грандиозный фестиваль! Я успел погулять по Баку, побывал в Ичери шехер, и просто шокирован современными и древними архитектурными зданиями, красотой и чистотой улиц, национальной кухней и гостеприимством азербайджанского народа», - сообщил Trend Life популярный российский исполнитель Александр Панайотов.

Первый день фестиваля "ЖАРА -2017", ознаменовался гала-концертом звезд российской, грузинской, украинской и азербайджанской эстрады. Во второй день прошел юбилейный концерт народной артистки СССР Софии Ротару. Фестиваль завершится 30 июля юбилейным вечером заслуженного артиста России Григория Лепса.

В фестивале "ЖАРА-2017" принимают участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)