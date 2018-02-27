Айгюн Кязымова выступила в элитарном центре Минска (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова впервые выступила с сольным концертом в Минске (Беларусь). Концерт под овации зрителей прошел 24 февраля в элитарном центре "Опера", сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Певица выступила в сопровождении эстрадного ансамбля заслуженного деятеля искусств Азербайджана Вагифа Гейразаде под управлением Анара Исаева. Дива азербайджанской эстрады представила гостям новую концертную программу, в которую вошли ее хиты и новые композиции. В этот вечер певица блистала на сцене не только своими композициями, но и нарядами Naz by Rufat İsmayil от известного дизайнера Руфата Исмаила.

"Айгюн Кязимова – самая известная певица на эстрадной сцене Азербайджана. Народная артистка стала первой исполнительницей своей страны, чей видеоклип был размещен в YouTube со знаком VEVO. Этим клипом стало видео, снятое Дивой азербайджанской эстрады на дуэт с рэпером Snoop Dogg’ом. Большой сольный концерт и живой звук, неподдельные эмоции и музыкальное наслаждение в исполнении этой безумно талантливой и красивой артистки на сцене "Опера" стали стал ярким украшением вечера", - написали СМИ .

(Автор: Вугар Иманов)

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