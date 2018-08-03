Сергей Лазарев: Фестиваль "ЖАРА" – это своеобразный пионерский лагерь, но для взрослых (ВИДЕО, ФОТО)

3 августа 2018 17:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Российский певец, телеведущий, актёр театра и кино Сергей Лазарев в интервью Trend Life отметил, что Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" – очень долгожданное и радостное событие.

«Я с большим удовольствием вновь принял участие в фестивале "ЖАРА", который на протяжении нескольких дней собирает огромное количество друзей, коллег и артистов, чтобы дарить зрителям и телезрителям, самим себе и друг другу только самые искренние эмоции и впечатления. Фестиваль "ЖАРА" – это своеобразный пионерский лагерь, но для взрослых, грандиозное и важное событие в мире музыки», - отметил Сергей Лазарев.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. В этом году в течение четырех фестивальных дней выступили свыше 250 артистов. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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