EMIN отложил гастрольный тур по городам США и Канады (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) отложил гастрольный тур по городам США и Канады. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, мне очень не хочется записывать это сообщение, но я стал заложником обстоятельств и вынужден отложить запланированный тур по США и Канаде. К сожалению, эта ситуация происходит против моей воли. Мы запланировали этот тур год назад и очень хотели дать концерты для всех вас. Я приношу свои искренние извинения всем, кто купил билеты. Обо всех дальнейших изменениях мы сообщим в ближайшее время", - подписал видеообращение к поклонникам народный артист.

Напомним, что 26 января EMIN должен был выступить в Нью-Йорке, 30 января – в Майами, 2 февраля – в Лос-Анджелесе. Также концерт музыканта должен был состояться 29 января в Торонто.

(Автор: Джани Бабаева)

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