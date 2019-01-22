EMIN отложил гастрольный тур по городам США и Канады (ВИДЕО)

22 января 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) отложил гастрольный тур по городам США и Канады. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья, мне очень не хочется записывать это сообщение, но я стал заложником обстоятельств и вынужден отложить запланированный тур по США и Канаде. К сожалению, эта ситуация происходит против моей воли. Мы запланировали этот тур год назад и очень хотели дать концерты для всех вас. Я приношу свои искренние извинения всем, кто купил билеты. Обо всех дальнейших изменениях мы сообщим в ближайшее время", - подписал видеообращение к поклонникам народный артист.

Напомним, что 26 января EMIN должен был выступить в Нью-Йорке, 30 января – в Майами, 2 февраля – в Лос-Анджелесе. Также концерт музыканта должен был состояться 29 января в Торонто.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жители старинной части Баку осыпали красавицу лепестками роз (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 21 января 14:00
В Москве состоится церемония вручения премии "ЖАРА Music Awards"
Культура 16 января 16:00
Эмин Агаларов представил новый клип "Вершина" – премьера (ВИДЕО)
Звёздный мир 29 декабря 2018 14:56
Грандиозные планы EMINа, или Самый дорогой подарок (ФОТО)
Интервью 15 декабря 2018 03:02
Ни одного свободного места и другие рекорды на концерте EMINа в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 15 декабря 2018 01:22
Премьера от EMİNа "Женщина" (ВИДЕО)
Звёздный мир 7 ноября 2018 16:49
Лента новостей
В Азербайджане значительно выросло производство альтернативной энергетики
Энергетика 11:31
Азербайджан планирует увеличить транспортировку газа посредством TANAP в 2019 году
Энергетика 11:28
Учителя в Лос-Анджелесе продолжат бастовать во вторник
США 11:24
ЕБРР объявил объем инвестиций в Узбекистан за 2018 год
Финансы 11:23
Азербайджанская исполнительница покорила Мурата Боза (ВИДЕО)
Звёздный мир 11:23
Производство металлопродукции в Азербайджане превысило 683 млн манатов
Бизнес 11:12
Эйюб Гулиев: Спектакли и концерты из Азербайджана в России – всегда аншлаг
Интервью 11:02
Денежные переводы из Казахстана за рубеж выросли на более чем на 23%
Финансы 10:57
В Токио заявили, что не намерены больше обсуждать инцидент с южнокорейским кораблем
Другие страны 10:55