Народный артист Азербайджана перенес даты концертов в России и Казахстане

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) перенес даты ближайших весенних концертов своего гастрольного тура, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Так, отсрочены концерты в России - программа артиста, которая должна была состояться 28 марта в Ижевске переносится на 3 октября, 29 марта в Казани - на 4 октября, 30 марта в Самаре - на 5 октября. Также изменены даты выступлений в Казахстане - концерт, запланированный на 10 апреля в Нур-Султане, перенесен на 10 октября, 11 апреля Алматы - на 9 октября.



На сайте музыканта отмечено, что все билеты останутся действительными.



Отметим, что творчество EMINа – это стильная романтичная музыка. Концерт EMINа - это всегда незабываемое шоу, исключительно живое исполнение в сопровождении музыкального бэнда, духовой секции, перкуссии новых хитов, уже полюбившихся зрительской аудитории англоязычных и русскоязычных композиций из последних альбомов, множество сюрпризов, только самые позитивные эмоции и теплая атмосфера.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)