Самый молодой дедушка Азербайджана, у которого внучки - американки (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев вновь стал дедушкой, сообщает Trend Life.

Его вторая внучка по имени Хавва родилась в городе Хьюстон штата Техас. Дочь актера Фарида вместе со своим супругом Исой живут в США и заняты в отельном бизнесе. Первая внучка Рафиева по имени Марьям родилась пять лет назад в городе Лансинг штата Мичиган. Тогда актеру было 44 года.

"Я чувствую себя невероятно счастливым человеком, несмотря на расстояние в 15 тысяч километров, хоть сейчас полетел бы туда, но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса не могу. В прошлом году, когда был в США, все время проводил с Марьям. Это невероятное чувство - быть дедушкой! Когда закончится карантин, сразу же улечу к своим прекрасным внучкам", - поделился впечатлениями с Trend Life 49-летний дедушка Эльман Рафиев.

(Авторы: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)