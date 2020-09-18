Как азербайджанские эстрадные звезды исполняют классические произведения. Посвящается Дню национальной музыки (ВИДЕО)

Звёздный мир 18 сентября 2020 13:20 (UTC+04:00)
Как азербайджанские эстрадные звезды исполняют классические произведения. Посвящается Дню национальной музыки (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - День национальной музыки - 18 сентября ежегодно широко отмечается в Азербайджане. Этот праздник классической музыки вошел в историю также, как и день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли (1885-1948). В этот день также отмечается день рождения другого выдающегося представителя азербайджанской музыки, великого композитора Муслима Магомаева - старшего (1885-1937). В этом году отмечается 135 лет со дня рождения видных представителей классического искусства Азербайджана.

Наши эстрадные звезды также вносят свою лепту в развитие и пропаганду классического искусства. В различные времена они представляли проекты, которые вызывали большой резонанс среди общественности. В их репертуаре немало классических произведений.

Бесспорно, значимым событием стало исполнение партии Лейли заслуженной артистки Лалы Мамедовой в опере великого композитора Узеира Гаджибейли, основанной на трагедии Физули "Лейли и Меджнун" – первой оперы не только Азербайджана, но и всего мусульманского Востока. Это произошло в 2012 году. Лала Мамедова стала первой за последние 35 лет эстрадной певицей, исполнившей оперную партию. А спустя год, она вновь вышла на оперную сцену, воплотив образ Шахсенем в мугам-опере выдающегося композитора Зульфугара Гаджибекова "Ашыг Гариб".

Посвящением Азербайджану стало исполнение народной артистки Тунзали Агаевой романса "Ölkəm" (Моя страна) классиков национальной поэзии и музыки Джафара Джаббарлы и Асафа Зейналлы.

Самый удачный творческий тандем нашей эстрады – народный артист Эйюб Ягубов и композитор Эльчин Иманов – постоянно радовали своими хитами, особенно в жанре бакинского шансона. Но они также выражали восхищение своими классическими произведениями. Одно из них, на произведение великого поэта Микаила Мушфига "Ana" (Мать), особенно трогательно.

Народный артист Фаик Агаев не только с отличием окончил Государственный университет культуры и искусств по специальности "актёр музыкального театра", но и изучал классическое вокальное искусство. Причем, дипломная работа была посвящена романсам народов мира. Одна из исполненных им композиций "Kor Ərəbin mahnısı" (Песня слепого араба), написана великим композитором Фикретом Амировым к постановке пьесы "Шейх Санан" выдающегося поэта Гусейна Джавида.

Певец Надир Гафарзаде также в свое время удивил исполнением "Кантаты Физули" на произведение великого философа и писателя XVI Мухаммеда Физули и музыку видного композитора Джахангира Джахангирова.

(Автор: Вугар Иманов)

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