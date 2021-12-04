Софи Файро удостоена гран-при Miss World Azerbaijan Beauty на Неделе моды Вячеслава Зайцева. Представлен клип "Родной Баку" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Певица, композитор, поэтесса и модель Сабина Шахмадова, известная как Софи Файро, удостоена гран-при Miss World Azerbaijan Beauty 2021 - Международного фестиваля красоты, моды и таланта World Russian Beauty 2021 в рамках Недели моды Вячеслава Зайцева, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Miss World Russian Beauty 2021 является финальным этапом конкурсов красоты наций и народов стран СНГ и ближнего зарубежья, а также разных стран мира - завершающим отборочным этапом мировых финальных конкурсов красоты. В фестивале приняли участие 100 конкурсантов в разных категориях, которые предстали перед международным жюри в трех выходах - национальный костюм, спортивная одежда и вечернее дефиле. Председатель жюри - действительный член Российской академии художеств, народный художник России, лауреат государственной премии, академик Вячеслав Зайцев. Организаторами фестиваля стали компании Fashion House International, World Beauty, World Russian Beauty.

Благодаря победе, Софи Файро - наша соотечественница, проживающая в России, получила возможность представлять Азербайджан на Miss World Beauty 2021, который пройдет в столице Северной Македонии Скопье в январе 2022 года.

"Эту победу посвящаю всем женщинам Азербайджана и азербайджанкам, проживающим в различных странах - добрым, отзывчивым, душевным, верным, милосердным, любящим свои семьи и родной край. Для меня было большой честью представлять Азербайджан, так как Родина для меня - один из главных приоритетов, где бы я ни была. Эта победа также стала отличной мотивацией для развития творческой деятельности как автора и исполнителя собственных песен. На пути к победе было множество трудностей, но они только закаляют и дают еще больше сил для достижения успеха", - сказала Софи Файро, выразив признательность организаторам и генеральному продюсеру Вадиму Бареевичу за большой вклад в развитие индустрии моды и красоты.

Отметим, что недавно Софи также представила клип "Родной Баку".

"Эта песня - нечто большее для меня, ведь каждый из нас привязан к своей родной земле. У каждого человека содрогается сердце, если что-то не так на его родине. Любовь к родной земле, словно материнское молоко, бежит по нашим жилам всю жизнь. Помните, как в детстве мы часто бежали босиком, и нам казалось, что место, в котором мы живем, такое огромное. А потом, когда мы вырастали и вновь возвращались домой, все уменьшалось в три раза. Это оно - чувство преданности и любви к своему родному краю. Мое сердце всегда бьется в унисон с Азербайджаном, что и привело к созданию строк и мелодии песни "Родной Баку". Пусть Родина - мать навсегда останется в сердце самым любимым местом, в котором вы, как в колыбели, будете чувствовать себя дома", - отметила Софи.

Софи Файро родилась и выросла в Баку, несколько лет назад она переехала в Москву. Училась на ведущего радио и телевидения в школе Останкино. Является участницей международных фестивалей "Жара" и Miss Civilization, лауреатом Best International Singer Award, отмечена премиями в различных номинациях.

Также является автором песен, которые исполняет на разных языках.

(Автор: Вугар Иманов)