Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe в Баку сегодня состоится концерт турецкой звезды, актрисы и певицы Гюльбен Эрген, сообщает Trend Life.

Все билеты на концерт проданы. "Təşəkkürlər, Bakı!", - поделилась Гюльбен Эрген публикацией в соцсетях, выразив свою признательность.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане Şazeli Bahçe, который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. Ранее с концертными программами выступили турецкие звезды Ферхат Гёчер и Алишан. 29 июля состоится концерт Намига Гарачухурлу, 3 августа - Ченгиза Куртоглу, 5 августа – Ройи Айхан, 17 августа – Ирем Дериджи, 26 августа – Эйюб Ягубов.

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