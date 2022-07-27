...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Звёздный мир

Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 27 июля 2022 12:59 (UTC +04:00)
Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe в Баку сегодня состоится концерт турецкой звезды, актрисы и певицы Гюльбен Эрген, сообщает Trend Life.

Все билеты на концерт проданы. "Təşəkkürlər, Bakı!", - поделилась Гюльбен Эрген публикацией в соцсетях, выразив свою признательность.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане Şazeli Bahçe, который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. Ранее с концертными программами выступили турецкие звезды Ферхат Гёчер и Алишан. 29 июля состоится концерт Намига Гарачухурлу, 3 августа - Ченгиза Куртоглу, 5 августа – Ройи Айхан, 17 августа – Ирем Дериджи, 26 августа – Эйюб Ягубов.

Телефоны для справок:

+994 507777691

+994 507777692.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)
Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)
Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)
Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)
Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)
Гюльбен Эрген выразила признательность Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости