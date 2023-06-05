Добро пожаловать в Баку. В Филармоническом саду прошел концерт Улькер Гулиевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Филармоническом саду прошел концерт Улькер Гулиевой под названием "Добро пожаловать в Баку", сообщает Trend Life. На вечере прозвучали азербайджанские композиции и мировые эстрадные хиты.

"Главная цель концертной программы – создание приятного досуга жителям города в уик-энд и ознакомление туристов с одним из красивейших и старинных парков Баку", - отметила исполнительница.

Улькер Гулиева – выпускница Азербайджанской национальной консерватории, экс-солистка Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова и Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Филармонический сад (бывшее название - Губернаторский сад), находится около восточной Малой Крепостной стены старого города Ичери Шехер между Восточными крепостными воротами и площадью Азнефть. Этот сад начал формироваться несколько столетий назад, так как именно к этим воротам наиболее близко подходил Дворец Ширваншахов. Учитывая очень плотную застройку Ичери Шехер (Старого города), разбить сад внутри крепостных стен было невозможно, поэтому сад для прогулок правителей в тени деревьев появился именно в этом месте.

Сегодня Филармонический сад просто великолепен. По нему приятно гулять днем, и он красиво подсвечивается вечером. В центре сада, на возвышенности, располагается здание Государственной филармонии имени Муслима Магомаева, а к самому саду спускается комплекс фонтанов. Вдоль дорожек засажены экзотические деревья и выложены камни с рисунками, в стиле раскопок Гобустана.



На всем протяжении Филармонический сад вплотную подходит к внешней части городской крепостной стены, что придает ему еще большей красоты.