Потрясающий юбилей Томаса Андерса в Баку – хиты Modern Talking, море цветов и оваций (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный немецкий исполнитель Томас Андерс выступил во Дворце Гейдара Алиева с потрясающим сольным концертом Thomas Anders - The Gentlemen of Music, сообщает Trend Life.

Бесспорно, Томас Андерс – ярчайший талант на протяжении десятилетий, который начиная с 80- своим великолепным, чарующим голосом, теплым и искренним общением со зрителями, и композициями до сих не утратил своей популярности, а даже приумножил её. В этом году певец отмечает 60-летие, хотя по нему этого явно не скажешь.

Томас Андерс (настоящее имя – Бернд Вайдунг) не впервые выступает в Баку, каждый раз даря зрителям яркие эмоции, впрочем, как и миллионам поклонников во всем мире. Томас Андерс не перестает десятилетиями удивлять. В концертной программе Thomas Anders - The Gentlemen of Music, сотканной из золотых коллекций хитов легендарной евродиско-группы Modern Talking и новых синглов, предстояло вновь порадовать публику.

Вечер стал не просто концертом, это был фурор и праздник песенной романтики. Зрителей поистине обволакивал чувственно-мягкий тембр исполнителя в медленных композициях, а в более быстрых вариантах невозможно было удержаться от бодрой танцевальной ритмики. Каждое выступление артиста не только сопровождались бурными овациями, но и морем цветов и подарков: одна из зрительниц даже подарила ему собственноручно вытканный белый шарф.

You're My Heart, Geronimo's Cadillacс, Atlantis Is Calling, Brother Louie, Cheri Cheri Lady, Give Me Peace On Earth и другие композиции дарили молодежи самые потрясающие впечатления, а поколению постарше – ностальгию.