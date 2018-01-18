Деятели культуры проводили в последний путь Беюкагу Мамедова: "До сих пор помню аплодисменты..." (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства, родные и близкие проводили в последний путь известного танцора, педагога, народного артиста, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Беюкагу Мамедова, сообщает Trend Life.

Беюкага Мамедов скончался 17 января после продолжительной болезни. Церемония прощания с известным танцором и педагогом прошла сегодня в Баку в мечети Тезе пир с 11:00 до 14:00. Беюкага Мамедов похоронен на Бинагадинском кладбище Баку.

На церемонии прощания большинство деятелей культуры и искусства не могли сдержать слез, а в беседе с корреспондентом Trend Life вспоминали мастера добрыми словами, делясь трогательными воспоминаниями о нем.

"Мы понесли большую утрату, потеряли большого мастера, который посвятил себя искусству и любимому делу. Семьдесят процентов азербайджанских танцоров - его воспитанники", - сказала народная артистка Азербайджана, танцовщица, хореограф-балетмейстер, педагог Роза Джалилова.

Роза Джалилова подчеркнула, что в 1951 году они вместе участвовали в танцевальном конкурсе за рубежом и известный артист балета, хореограф и балетмейстер Игорь Моисеев дал высокую оценку мастерству Беюкаги Мамедова.

"Беюкага Мамедов достойно представлял азербайджанское искусство танца во многих зарубежных странах. Он был прекрасным танцором и педагогом, который воспитал не одну плеяду артистов, впоследствии получивших широкую известность и представлявших нашу страну на международных мероприятиях и фестивалях. Я тоже был студентом Беюкаги Мамедова, он всегда относился к нам с отеческой любовью и заботой. Сегодня тяжелый день, потому что мы провожаем нашего учителя в последний путь…", - отметил народный артист Юсиф Гасымов.

"Беюкага Мамедов – мой учитель, который обучил меня азам танцевального искусства. Он был прекрасным семьянином, отцом, другом, педагогом и сильным танцором. Поверьте, я до сих пор помню аплодисменты зрителей, которые звучали в его честь", - подчеркнула Алия Рамазанова.

Делясь воспоминаниями о Беюкаге Мамедове, его внучка Кямиля Горхмазова отметила, что он был замечательным человеком.

"Помню, как один раз присутствовала у него на уроке, и он повысил голос на ученика. Для меня это было так странно, я еще подумала, что первый раз вижу моего дедушку повышающим голос. Его ученики тогда были подростки, и, наверное, по-другому их организовать было трудно", - вспоминает внучка народного артиста.

Кямиля Горхмазова отметила, что Беюкага Мамедов обладал широким кругозором и был очень активным человеком. По словам внучки танцора, к сожалению, никто из членов семьи не продолжил его дело.

"Мы все очень хорошо танцуем, но профессионально никто танцами не занимается. Дедушка никогда не настаивал. Думаю, чтобы профессионально танцевать и посвятить этому свою жизнь, нужен дар", - подчеркнула она.

Беюкага Мамедов был одним из лучших исполнителей и постановщиков азербайджанских танцев. Особо следует отметить такие танцевальные композиции, как "Naz eləmə" и "Qaytağı". Танцор неоднократно становился лауреатом различных международных фестивалей, представлял Азербайджан в 124 странах мира.

Беюкага Мамедов родился 23 января 1927 года в Баку. В 1955 году окончил Бакинскую хореографическую школу. С 1946-го по 1966 год был солистом Ансамбля песни и танца Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева).

В 1965 году, после работы в фильме "Аршин мал алан", ему было присвоено звание "Народный артист Азербайджана". Занимал различные должности, с 1971 года преподавал в Бакинском хореографическом училище.

Беюкага Мамедов представлял Азербайджан на фестивалях во Франции, Иране, Афганистане, Германии, Венгрии и других странах мира. В 2011 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель искусств".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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