Азербайджанские школьники ознакомились с достопримечательностями Санкт-Петербурга (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Группа азербайджанских школьников из числа победителей олимпиад и творческих конкурсов вернулась из культурно-образовательной поездки в Санкт-Петербург, сообщили Trend Life в пресс-службе представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Поездка была организована в рамках проекта Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

В течение семи дней участники поездки посетили Государственный музей-заповедник "Павловск", Государственный музей-заповедник "Петергоф", Петропавловскую крепость, Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный Эрмитаж и другие достопримечательности северной столицы России. Состоялись встречи с известными российскими деятелями культуры и спортсменами.

Вместе со сверстниками из других стран члены азербайджанской делегации приняли участие в различных интерактивных мероприятиях, конкурсах, викторинах. На вечере знакомств ими с большим успехом была представлена литературно-музыкальная "визитная карточка" Азербайджана.

В начале нового учебного года участники поездки соберутся в Российском информационно-культурном центре в Баку, где представят коллективный отчет и подведут итоги конкурса презентаций, в которых отразят свои впечатления от поездки.

(Автор: Джани Бабаева)

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