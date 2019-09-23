В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)

23 сентября 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С 19 по 21 сентября 2019 года в Университете «Азербайджан» (город Баку) проходил комплекс мероприятий «Русский язык в литературе, науке, истории», направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ).

Организаторы - Институт проблем образовательной политики «Эврика» (город Москва) и Россотрудничество.

Перед участниками выступили первый заместитель директора Института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Лекции, семинары, показательные уроки, презентации, мастер-классы провели директор Центра проектного творчества «Старт-ПРО», доцент Московского городского педагогического университета Елена Восторгова, генеральный директор издательства «Русский язык» (город Москва) Светлана Ремизова, эксперты Института проблем образовательной политики «Эврика» Иван Трифонов, Елена Непомнящая и Евгений Крайзель.

Участниками мероприятий стали учителя русского языка и литературы, студенты и преподаватели. На заключительном этапе все они получили соответствующие сертификаты.

23 - 25 сентября мероприятия проекта «Русский язык в литературе, науке, истории» пройдут в городе Сумгаите.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
  • В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)
Новости по теме
В Баку отметили юбилей Владимира Спивакова (ФОТО)
Культура 14 сентября 12:07
"Здравствуй, Россия!": азербайджанские школьники едут в Санкт-Петербург (ФОТО)
Социум 3 августа 11:29
В Баку отметили День славянской письменности и культуры (ФОТО)
Социум 27 мая 17:58
В азербайджанском селе Ивановка отметили 90-летие Василия Шукшина (ФОТО)
Социум 23 мая 15:23
В Азербайджане широко отмечают 220-летие Александра Пушкина (ФОТО)
Социум 23 мая 14:37
В Баку празднуют Пасху (ФОТО)
Социум 1 мая 15:03
Лента новостей
Завтра в Баку умеренная погода, до 26 градусов тепла
Общество 13:16
На заставе Погранслужбы Азербайджана ранен пограничник (ФОТО)
Происшествия 13:15
Технология Visa Token Service доступна для внедрения всем банкам Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Финансы 13:11
В Казахстане временно приостановлена регистрация авто
Бизнес 13:06
Цены на отели в Грузии снизились
Бизнес 13:05
Малейка Аббасзаде: Азербайджан готов к сотрудничеству в применении методов оценивания в образовании
Общество 12:56
Сократился экспорт из Анкары и Стамбула в Кыргызстан – Объединении экспортеров Турции
Турция 12:55
Узбекский автопроизводитель наладит сборку продукции в России
Бизнес 12:55
Доля азербайджанских авиакомпаний на авиационном рынке Грузии составляет 2,4% (Эксклюзив)
Туризм 12:53