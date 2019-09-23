В Азербайджане реализуется проект "Русский язык в литературе, науке, истории" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 19 по 21 сентября 2019 года в Университете «Азербайджан» (город Баку) проходил комплекс мероприятий «Русский язык в литературе, науке, истории», направленных на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка, популяризацию российской науки, культуры и образования, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ).

Организаторы - Институт проблем образовательной политики «Эврика» (город Москва) и Россотрудничество.

Перед участниками выступили первый заместитель директора Института проблем образовательной политики «Эврика» Роман Селюков и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Лекции, семинары, показательные уроки, презентации, мастер-классы провели директор Центра проектного творчества «Старт-ПРО», доцент Московского городского педагогического университета Елена Восторгова, генеральный директор издательства «Русский язык» (город Москва) Светлана Ремизова, эксперты Института проблем образовательной политики «Эврика» Иван Трифонов, Елена Непомнящая и Евгений Крайзель.

Участниками мероприятий стали учителя русского языка и литературы, студенты и преподаватели. На заключительном этапе все они получили соответствующие сертификаты.

23 - 25 сентября мероприятия проекта «Русский язык в литературе, науке, истории» пройдут в городе Сумгаите.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.