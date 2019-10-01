Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)

1 октября 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Профессиональный управленец, эксперт UNEC Research Foundation, бизнес-консультант и бизнес-тренер, писатель Фахри Агаев стал лауреатом Российского международного литературного конкурса публикаций "Менеджмент 2019", который был проведен Executive.ru при поддержке издательства «Альпина Паблишер», сообщает Trend Life.

Главным критерием при оценке работ был не трафик, а качество публикаций. Все члены жюри получили по почте специальную форму, в которой им предлагалось оценить каждый из представленных на конкурс материалов по десятибальной шкале. Каждый из судей мог сформулировать критерии самостоятельно.

В итоге, первое место занял Максим Денисов, автор статьи «Как быстро ввести нового сотрудника в компанию?». Второе с небольшим отрывом завоевал Фахри Агаев из Азербайджана с материалом «Как увеличить свое профессиональное долголетие». Бронза досталась Александру Зубову, автору текста «Внедрять бережливое производство или управлять как Toyota?».

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
  • Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
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