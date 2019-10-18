Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)

18 октября 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось очередное пленарное заседание Национального комитета ICOM (Международного совета музеев) Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ICOM. На повестке дня стоял вопрос избрания председателя Национального комитета ICOM Азербайджана и аппарата президиума на период 2019-2022 гjоды.

На открытии председатель Национального комитета ICOM Азербайджана, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова рассказала о деятельности за период 2016-2019 гг, о проделанной работе и результатах, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Бухгалтер комитета Кёнуль Аббасова представила финансовый отчет за истекший период. Члены избирательной комиссии Махфуза Зейналова и Хаджар Алхасова представили участникам заседания кандидатов на членство в президиуме Национального комитета ICOM Азербайджана – директора Азербайджанского национального музея истории, академика Наилю Валиханлы, директора Азербайджанского национального музея искусств Чингиза Фарзалиева, директора Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликову, директора Азербайджанского государственного музея музыкального искусства Аллу Байрамову, директора музейного центра "Ичеришехер" Амину Меликову, директора объединения "Азтерминалкомплекс" Эхтирама Халилова, советника по культуре и искусству в Центре Гейдара Алиева Эмина Мамедова, заведующую отделом музейного сектора Министерства культуры Азербайджана Наргиз Абдуллаеву, заведующую отделом научных исследований и пропаганды наследия Гейдара Алиева Центра Гейдара Алиева Нигяр Рахимли, ведущего специалиста Азербайджанского национального музея ковра Рему Зейналову и дали о них подробную информацию.

Вслед за представлением кандидатов участникам было предложено выразить свое мнение посредством открытого голосования. По результатам голосования были определены новые члены президиума Национального комитета ICOM Азербайджана.

Далее проведены выборы председателя и секретаря Национального комитета ICOM Азербайджана среди новоизбранных членов президиума. Единогласным решением новоизбранных членов президиума директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова в очередной раз была избрана председателем Национального комитета ICOM Азербайджана. Ведущий специалист Азербайджанского национального музея ковра Рема Зейналова была избрана секретарем Национального комитета ICOM Азербайджана.

Отметим, что согласно уставу, Международный и Национальный комитеты ICOM проводят выборы председателя и управляющего состава каждые три года. Будучи общественной организацией, Национальный комитет ICOM Азербайджана объединяет музеи Азербайджана, деятелей науки, культуры и искусства, а также всех тех, кто непосредственно связан с музейным делом и является членом ICOM. Основными задачами Национального комитета ICOM Азербайджана являются развитие сотрудничества в музейном деле и культурной сфере, изучение передового опыта зарубежных музеев, сохранение культурных ценностей во время военных конфликтов, борьба с незаконной торговлей культурными ценностями, защита культурного наследия.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)
  • Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)
  • Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)
  • Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)
  • Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)
  • Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)
Новости по теме
Чингиз Фарзалиев стал кавалером ордена искусств и филологии Франции
Культура 11 октября 14:14
Абульфас Гараев провел встречу с представителями Творческих и культурных индустрий (ФОТО)
Культура 9 октября 19:48
Династия Паневых объединила Болгарию и Абшеронский полуостров (ФОТО)
Культура 2 октября 18:17
Азербайджанские ковры и ювелирные изделия вызвали большой интерес в Китае (ФОТО)
Культура 2 октября 14:38
Азербайджан представлен на Генеральной конференции Международного совета музеев (ФОТО)
Общество 4 сентября 16:36
И Москва, и Баку равно дороги моему сердцу - Чингиз Фарзалиев (ФОТО)
Интервью 2 августа 11:13
Лента новостей
Порядка 70% активов Atabank представлены в манатах
Финансы 17:44
Азербайджанская компания «Атена» запускает новую линию производства молочной продукции
Бизнес 17:38
МВД Азербайджана предупредило лиц, желающих провести незаконную акцию (ВИДЕО)
Общество 17:33
ЦИК: В Азербайджане нет никаких препятствий для проведения муниципальных выборов
Политика 17:33
В последний день ярмарки меда в Баку пчеловоды снизили цены
Общество 17:31
Узбекистан и Россия намерены совместно развивать масложировую отрасль
Бизнес 17:30
Президент Ильхам Алиев встретился с экс-президентом Латвии (ФОТО)
Политика 17:29
Компания «Атена» увеличила производство молока
Бизнес 17:28
Выручка PwC выросла на 7 % и достигла 42,4 млрд долларов США
Бизнес 17:28