Избран председатель Национального комитета ICOM Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось очередное пленарное заседание Национального комитета ICOM (Международного совета музеев) Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ICOM. На повестке дня стоял вопрос избрания председателя Национального комитета ICOM Азербайджана и аппарата президиума на период 2019-2022 гjоды.

На открытии председатель Национального комитета ICOM Азербайджана, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова рассказала о деятельности за период 2016-2019 гг, о проделанной работе и результатах, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Бухгалтер комитета Кёнуль Аббасова представила финансовый отчет за истекший период. Члены избирательной комиссии Махфуза Зейналова и Хаджар Алхасова представили участникам заседания кандидатов на членство в президиуме Национального комитета ICOM Азербайджана – директора Азербайджанского национального музея истории, академика Наилю Валиханлы, директора Азербайджанского национального музея искусств Чингиза Фарзалиева, директора Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликову, директора Азербайджанского государственного музея музыкального искусства Аллу Байрамову, директора музейного центра "Ичеришехер" Амину Меликову, директора объединения "Азтерминалкомплекс" Эхтирама Халилова, советника по культуре и искусству в Центре Гейдара Алиева Эмина Мамедова, заведующую отделом музейного сектора Министерства культуры Азербайджана Наргиз Абдуллаеву, заведующую отделом научных исследований и пропаганды наследия Гейдара Алиева Центра Гейдара Алиева Нигяр Рахимли, ведущего специалиста Азербайджанского национального музея ковра Рему Зейналову и дали о них подробную информацию.

Вслед за представлением кандидатов участникам было предложено выразить свое мнение посредством открытого голосования. По результатам голосования были определены новые члены президиума Национального комитета ICOM Азербайджана.

Далее проведены выборы председателя и секретаря Национального комитета ICOM Азербайджана среди новоизбранных членов президиума. Единогласным решением новоизбранных членов президиума директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова в очередной раз была избрана председателем Национального комитета ICOM Азербайджана. Ведущий специалист Азербайджанского национального музея ковра Рема Зейналова была избрана секретарем Национального комитета ICOM Азербайджана.

Отметим, что согласно уставу, Международный и Национальный комитеты ICOM проводят выборы председателя и управляющего состава каждые три года. Будучи общественной организацией, Национальный комитет ICOM Азербайджана объединяет музеи Азербайджана, деятелей науки, культуры и искусства, а также всех тех, кто непосредственно связан с музейным делом и является членом ICOM. Основными задачами Национального комитета ICOM Азербайджана являются развитие сотрудничества в музейном деле и культурной сфере, изучение передового опыта зарубежных музеев, сохранение культурных ценностей во время военных конфликтов, борьба с незаконной торговлей культурными ценностями, защита культурного наследия.

(Автор: Вугар Иманов)

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