Народный художник Украины обратился к азербайджанцам (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный скульптор, народный художник Украины, профессор Катиб Мамедов в эксклюзивном видеообращении к Trend Life обратился к азербайджанскому народу.

«Приветствую весь азербайджанский народ из Харькова, Украины! Сейчас мы переживаем нелегкие времена, и желаю всему азербайджанскому народу здоровья. Пусть каждый в эти дни остается дома, занимается по мере возможностей творчеством и будет далек от дурных мыслей. Конечно, все время оставаться дома нелегко, но надо осознавать создавшееся тяжелое положение в связи с широким распространяем коронавирусной инфекции. Желаю всем достойно пройти это испытание и терпения в эти дни. Всевышний любит терпеливых! Традиционно азербайджанцы привязаны к своим семьям, поэтому будем еще больше уделять внимания близким и родным. Еще раз желаю всем здоровья и успехов!»,- отметил художник.

Катиб Мамедов родился 10 октября 1963 года в Гяндже. Лауреат международных конкурсов, член Союза художников Украины, член совета Конгресса Азербайджанцев Украины, почетный член Российской академии художеств, член Московского творческого союза профессиональных художников. Выпускник отделения станковой живописи и графики Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской.

С 1987 года он живет и работает в Харькове. Окончил факультет скульптуры Харьковского художественно-промышленного института. С 1993 года - преподаватель кафедры скульптуры ныне Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Персональные выставки проходили в Украине, России, Швейцарии и других странах. Его монументальные произведения украшают Харьков, Дергачи и Донецк. Особо отметим памятники святым Иоанну Кронштадтскому и Серафиму Саровскому, которые установлены в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре. Скульптор является автором мемориальных досок видных личностей, среди которых Низами Гянджеви, Тарас Шевченко, Ататюрк, Муслим Магомаев, Юрий Никулин, Михаил Кошкин, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини. Произведения мастера находятся в музеях, галереях и частных коллекциях многих стран мира. Женат, имеет троих сыновей и дочь: Сафар, Эмиль, Катиб и Эмили.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)