Звезда "Грозового перевала" Хилари Хит скончалась от коронавируса

БАКУ /Trend Life/ - Известная британская актриса, звезда "Грозового перевала" Хилари Хит (Hilary Heath) скончалась в 74-летнем возрасте от осложнений коронавируса, передает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ.

О смерти актрисы сообщил в Facebook ее крестник Алекс Уильямс (Alex Williams).

Хилари Хит была занята в таких фильмах как "Великий инквизитор", "Похитители тел", "Продолговатый ящик" и других. Актриса также выступала в качестве продюсера.

(Автор: Джани Бабаева).