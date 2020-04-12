Звезда "Грозового перевала" Хилари Хит скончалась от коронавируса
БАКУ /Trend Life/ - Известная британская актриса, звезда "Грозового перевала" Хилари Хит (Hilary Heath) скончалась в 74-летнем возрасте от осложнений коронавируса, передает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ.
О смерти актрисы сообщил в Facebook ее крестник Алекс Уильямс (Alex Williams).
Хилари Хит была занята в таких фильмах как "Великий инквизитор", "Похитители тел", "Продолговатый ящик" и других. Актриса также выступала в качестве продюсера.
(Автор: Джани Бабаева).
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