Кямал Мамедов: Непобедимые в борьбе с коронавирусом паралимпийцы Азербайджана

БАКУ/Trend Life/ - В конце 2019 года Национальный паралимпийский комитет Азербайджана и Фонд Гейдара Алиева реализовали международный проект Yenilməzlər (Непобедимые), чтобы показать силу духа и волю к победе людей с ограниченными физическими возможностями. С этим девизом "Непобедимые" мы идем на борьбу с коронавирусом, сказал Trend Life генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов

"Весь мир столкнулся со страшной болезнью коронавируса и наше государство прилагает все усилия, что защитить свой народ. Под девизом "Вместе – мы сильнее!", провозглашенным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым врачи, полицейские, учителя, волонтеры, все государственные структуры объединились во имя солидарности и единства в борьбе с пандемией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с группой медицинских работников после открытия корпуса инфекционных заболеваний модульного типа Гянджинской городской больницы номер 1 сказал: "Во всех закрытых местах я надеваю маску. Ну, хорошо, если Президент это делает, почему не могут делать другие?". Эти слова главы государства говорят о том, насколько серьёзна проблема, и что следует неукоснительно выполнять законы и предписания в период карантинного режима. Все меры государства, в том числе введение жестких мер карантина, планомерны, оправданы, исходят из сложности текущей ситуации, направлены на сохранение здоровья людей и выхода из создавшегося положения с наименьшими потерями", - отметил генсек НПКА.

По словам Кямала Мамедова, вследствие безответственности ряда граждан, которые не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию и не используют дезинфицирующие средства, к большому сожалению, есть зараженные и жертвы и в семьях паралимпийцев и людей с ограниченными физическими возможностями.

"В связи со сложившейся тяжелой ситуацией мы также придерживаемся правил карантина и социальной самоизоляции, что негативно влияет на подготовку паралимпийцев, которые вынуждены готовится в домашних условиях. Но иного выхода нет – надо быть терпеливым и соблюдать законы государства и решения Оперативного штаба при Кабмине, тем более что они для нашего же блага. Мы очень серьезно готовились к Летним Паралимпийским играм в Токио 2020, хотели возвысить флаг Азербайджана, и чтобы гимн нашей страны звучал на соревнованиях. Как известно, наши паралимпийцы неоднократно становились победителями и призерами международных соревнований и паралимпийских игр. Но пандемия коронавируса помешала осуществлению наших планов, и все соревнования перенесены. Тем не менее НПКА в этот сложный период дала старт новым проектам, направленным на развитие Абилимпийского движения в стране и создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Считаю, что для талантливых людей с инвалидностью, которые не хотят заниматься спортом, абилимпия является уникальной возможностью всецело раскрыть и показать свой творческий потенциал, тем более, в нынешний период социальной самоизоляции и карантинного движения для плодотворного проведения времени. Поэтому вновь призываю всех соблюдать правила карантина, коронавирус не должен быть сильнее нас, и в борьбе с ним мы должны быть Непобедимыми", - добавил Кямал Мамедов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)